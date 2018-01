Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

Base Acústica faz releituras de clássicos do rock e do pop

A banda Base Acústica é a atração da noite desta sexta-feira do Moby Dick Pub nesta sexta-feira, a partir das 23 horas. Acostumada a levar grandes grupos de seguidores pelos bares e restaurantes de Goiânia, a Base Acústica caracteriza-se por estar sempre antenada com a música da atualidade, além de conter em seu repertório grandes clássicos dos anos 80, 90 e 00. No set list estão releituras para clássicos de nomes como Radiohead, U2, Man at Work, The Smiths, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Skank, Legião Urbana, Capital Inicial, Tears for Fears, Smashing Punpkins, Nirvana, Coldplay, Travis, Barão Vermelho, Queen, entre outros. Ingresso: R$ 10. Av. Mutirão, com Av. T-8, Setor Bueno. Informações: 99290-0040.

A Cia. Flor do Cerrado apresenta nesta sexta-feira, às 17 horas, o espetáculo infantil As Aventuras de Pinóquio, no Teatro Sesc Centro. A peça conta a história clássica e as aventuras do boneco de madeira que ganha vida e sonha em ser menino de verdade, com participações de personagens divertidos. Há a fada bondosa, o gato malandro, a raposa esperta, um dono de um circo de marionetes e uma terra de meninos sem regras que são alguns dos encontros de Pinóquio até chegar ao seu objetivo: ser um menino de verdade. Ingresso: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

SEXTA-FEIRA

TEATRO

Cócegas no Cérebro – Comédia com Lucas Veloso. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 21 horas. Ingresso: R$ 80 (inteira). Av. Contorno, Setor Central. Informações: 3212-3531.

As Aventuras de Pinóquio – Com a Cia. Flor do Cerrado. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingresso: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

FESTIVAL

3º Encontro de Catira em Goiânia – Na Praça da Igreja Matriz de Campinas, das 18 às 22 horas. Entrada franca. Rua José Hermano, Setor Campinas.

NOITE

Banda Smurfs – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Banda Base Acústica – No Moby Dick Pub, a partir das 23 horas. Av. Mutirão com Av. T-8, Setro Bueno. Informações: 99290-0040.

Bruninho & Davi – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 70 (masculino), R$ 40 (feminino). Valores sujeitos a alteração. AV. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DJs Rodrigo Mila, Marcelo Ié Ié, Rodrigo Junqueira, Renato Mex – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3941-9622.

DJs Allan, Barats, Henrique, Jordão, Kurtz, Georgia – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Max & Luan, DJs – Na boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

Banda Vértize – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

DJs Bárbara Novais, Thati Abraão, Celso Duarte, Diogo Goyaz – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

DJs Jomas, Cláudio F., Thullios – No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, Jardim Goiás. Informações: 3281-4308.

Carlos & Jader, Kavit – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

EXPOSIÇÃO

SÁBADO

TEATRO

Atormentado – Com Marcelo Serrado. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 21 horas. Ingresso: R$ 80 (inteira). A doação de 1 kg alimento garante meia-entrada. Avenida Contorno, nº 241, Setor Central. Informações: 3212-3531.

Inferno – Lugar de Tormento – Espetáculo da Cia. Novo Ato. No Espaço Cultural Novo Ato, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Classificação: 18 anos. Rua Sebastião Fleury Curado, nº 193, Setor Crimeia Leste. Informações: 3203-5507.

LANÇAMENTO

Banda Underdog – Lançamento de CD. No American Music, a partir das 14 horas. Av. T-10, nº 319, Setor Bueno.

FESTIVAL

17º Encontro de Folia de Reis de Goiânia – Na Praça da Igreja Matriz de Campinas, das 6 às 18 horas. Entrada franca. Rua José Hermano, Setor Campinas.

NOITE

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Dyogo &Deluce, Rafael Ramalho – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136. Ed; Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

PH & Michel – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. AV. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DJ Ravin – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações; 3241-9622.

Newton, Tálita Mara, Guilherme Alb – No Diablo Pub, a partir das 23 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Informações: 99977-7678.

Guedes, Kurtz, The BBs – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Ravelli – Na boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 49, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

Banda Johnny Brown – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela vista. Informações: 99696-0505.

DJs Eduardo Brava, Diogo Ferrer, Diogo Goyaz, Laurize – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

DJs Leanh, Jomas, Guedes – No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, Jardim Goiás. Informações: 3941-4308.

EXPOSIÇÃO

DOMINGO

TEATRO

Atormentado – Com Marcelo Serrado. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 18 horas. Ingresso: R$ 80 (inteira). A doação de 1 kg alimento garante meia-entrada. Avenida Contorno, nº 241, Setor Central. Informações: 3212-3531.

Raicés – Espetáculo a céu aberto da Cia. Novo Ato. Na Feira do Sol, Praça do Sol, às 18 horas. Entrada franca. Praça do Sol, Rua João de Abreu, com Rua 9, Setor Oeste.

SHOW

Resenha Cleber & Cauan – Com Cleber & Cauan, Jefferson Moraes e JetLag Music. Na Pecuária de Goiânia, com abertura dos portões a partir de 16 horas. Ingressos: segundo lote – open bar (cerveja, refrigerante e água), masculino R$ 130 e feminino R$ 90. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Rua 250, Setor Nova Vila.

NOITE

Bandas Zabumba Beach, Heróis de Botequim – No Café Nice, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Mario Pires, Rafael Ramalho, M2KA – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Kenedy Marçal – No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

EXPOSIÇÃO

Lembranças – Mostra com trabalho do artista plástico Olímpio Bezerra. Na Sala Reinaldo Barbalho, do Museu de Arte de Goiânia (MAG). Visitação aberta de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Bosque dos Buritis, Rua 1, nº 605, Setor Oeste. Informações: 3524-1196. Até 11 de fevereiro.

Pedra Fundamental – Exposição com obras de cerca de 40 artistas. Na Galeria Municipal Siron Franco, na nova sede da Secretaria Municipal de Cultura. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Av. Parque Atheneu, nº 1.477, Parque Atheneu (antigo prédio do 8º Juizado Especial Cívil).