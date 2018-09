Magazine Confira a programação de noite e lazer em Goiânia

SEXTA-FEIRA (21) SHOW Anderson Richards – Show Eu Pra Mim. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingressos: R$ 8 (trabalhadores do comércio e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. FESTIVAL FenaSul – Feira sobre tradiç...