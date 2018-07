Magazine Confira a programação de noite e lazer de Goiânia para este fim de semana

SEXTA-FEIRA SHOW Karine Serrano, Claudia Vieira, Fernando Manso, Hermano – No projeto Goiânia Canto de Ouro. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 21 horas. Ingresso: R$ 10 (inteira). Rua 3, esquinca com Rua 9, Centro. Informações; 3524-2541. Concerto Brasilidades – Com Quarteto de Violões Goyazes. No Teatro...