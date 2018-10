Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (5) TEATRO Lendas Indígenas – Com Grupo Experimental de Teatro (GET). No Teatro Sesc, às 15 horas. Entrada gratuita. Rua 15, esq. com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714. IGI – A Árvore da Vida – Com Grupo Experimental de Teatro, dentro da programação 1º Festival de Teatro Infantil. N...