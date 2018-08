Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia Programe-se

SEXTA-FEIRA TEATRO Especial Dia dos Pais – No Teatro Goiânia, às 21 horas. Ingresso: R$ 80 (plateia inferior) e R$ 70 (plateia superior). Valores de inteira. Na compra de uma inteira antecipada, o cliente ganha outro ingresso. Avenida Tocantins, com Rua 23, Centro. Informações: 3233-2387. As Mulheres de Aluá –&...