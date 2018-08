Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia Marque na agenda para não perder as atrações

SEXTA-FEIRA TEATRO A História do Balão Vermelho – Com grupo Celeiro das Antas. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingresso: R$ 5 (trabalhadores do comércio e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. SHOW Cláudia Garcia – ...