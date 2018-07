Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA DANÇA Fohat Cia. de Dança – Apresentação de trecho do espetáculo de dança contemporânea Mazombo. Programação do Festival Internacional de Dança de Goiás. No Teatro Sesi, às 20 horas. Entrada franca. Av. João Leite, Setor Santa Genoveva. Álvaro Esteban e Laura Aris – Apresentação dos solos Open Wo...