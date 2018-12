Magazine Confira a programação de lazer em Goiânia neste fim de semana

SEXTA-FEIRA (21) TEATRO Viver Envelhece – Com o comediante Fabiano Cambota. No Teatro Sesi, às 20h30. Ingresso: R$ 70 (inteira). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informação: 3269-0800. Brasilidades – Com a Cia de Teatro Senhoras do Cerrado. No Teatro do Instituto Federal de Goiás – ...