Confira a programação de lazer em Goiânia neste fim de semana

SEXTA-FEIRA (19)

TEATRO

Crônicas de Um Cativeiro e Sobre Sonhos e Passagens – Com a atriz Sandra Santiago. No Teatro Zabriskie, às 20 horas. Ingresso: contribuição espontânea. Avenida Antônio Martins Borges, Setor Pedro Ludovico.

NOITE

Pearl Jam Cover – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 40 (até 23 horas). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Lucas Led, Leandro Lucco – Na boate Villa Mix Goiânia, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633 e 98441-9503.

Eddy e Brunno – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingresso: com nome na lista - gratuita para mulher e R$ 40 para homem até 23h30; após este horário - R$ 40 para mulher e R$ 70 para homem. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Av. 136, nº 2222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Guilherme Alb, Bárbara Novais, Tatá Calaça – No Diablo Pub, a partir das 23 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Informações: 99977-7678.

Renato Borges, Big X, Pamonha, Alan Honorato – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Zerky – No Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Banda Vértize – No Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. Rua T-53, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Projeto #Mandagrave – No Coco Club, a partir das 23 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 8197-5531.

Túlio F., Tiusam – No Metropolis Pub, a partir das 22 horas. Rua 83, nº 322, Setor Sul.

DJs Rebecca Foxx, Luan Poffo, Celson Duarte – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

EXPOSIÇÃO

Lembranças – Mostra com trabalho do artista plástico Olímpio Bezerra. Na Sala Reinaldo Barbalho, do Museu de Arte de Goiânia (MAG). Visitação aberta de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Bosque dos Buritis, Rua 1, nº 605, Setor Oeste. Informações: 3524-1196. Até 11 de fevereiro.

Pedra Fundamental – Exposição com obras de cerca de 40 artistas. Na Galeria Municipal Siron Franco, na nova sede da Secretaria Municipal de Cultura. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Av. Parque Atheneu, nº 1.477, Parque Atheneu (antigo prédio do 8º Juizado Especial Cívil).

SÁBADO (20)

TEATRO

Inferno-Lugar de Tormento – No Espaço Cultural Novo Ato, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Classificação: 18 anos. Rua Sebastião Fleury Curado, nº 193, Qd. 24, Lt. 18/5, Setor Crimeia Leste. Informações: 3203-5507.

Hora da Criança Especial Férias Animal – Com contador de histórias Rodrigo Marmore. Na livraria Saraiva do shopping Flamboyant, às 16 horas. Entrada franca. Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.

NOITE

Cejane Verdejo – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.

Banda Clube Retrô – No Taberna Music Pub, a partir ads 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Thales Lessa, Tayna Agazzi, Ícaro & Gilmar, Paulla & Paolla, Lincoln & Marcelo – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Victor & Neto – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136. nº 222, Setor Martista. Informações: 3945-7980.

DJs Ghab Ribeiro, Whyjay, Celso Duarte – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Kvsh, Lui Torcatto – No Sedna Louge, a partir das 10 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Projeto Cops - No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Danilo Hudson, DJ Brunno Campos, DJ Wallisson – Na Boate Toro, a partir das 22 horas. Rua 139, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

Banda Tripop – No Café Nice, a partir das 23 horas. Av. T-11, esq. com T-36 , nº 110, Sotor Bueno. Informações: 3541-4690.

DJs Thaís Oliveira, Poison, Túlio F. - No Metropolis Pub, a partir das 23 horas. Rua 83, n° 322, Setor Sul.

Maycon Reis, Lapetina, Diogo Goyaz, Fávio Noveletto, Roberto Rodrigues – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

Gutorockstar e banda – No Moby Dick Pub, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 10. Galeria Casablanca Center, Av. Mutirão, com Av. T-8, Setor Bueno. Informações: 99290-0040

EXPOSIÇÃO

DOMINGO (21)

MUSICAL

Deixa Clarear – Musical sobre a vida e a obra de Clara Nunes. No Teatro PUC, às 18 horas. Ingresso: R$ 80 (inteira). Avenida Fued José Sebba, Jardim Goiás. Informações: 4141-2270.

TARDE

Sorriso Maroto e Marquynhos SP – Abertura do projeto Nossa Praia. No espaço Manakai Alphaville, a partir das 16 horas. Ingresso: premium – R$ 60; lounge – R$ 1 mil (para dez pessoas). Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Av. PL 2, 334-546, Alphaville Araguaia. Informações: 98464-4101 e 99350-9766.

NOITE

MaLuê, Rodrigo Melo, Dolls – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Zambumba Beach (forró) – No Café Nice, a partir das 20 horas. Av. T-11, esq. com a rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

EXPOSIÇÃO

