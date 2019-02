Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO O Pulo do Gato – Com Cia. Eduardo de Souza. No teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 20 horas. Entrada franca. Classificação: 18 anos. Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Informações: 3524-2541. SHOW Grupo Patocan – Com participações especiais de Claudia Vieira, Débora di Sá e Cris...