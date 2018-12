Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (14) TEATRO Natal Encantado, o Musical – No Teatro Rio Vermelho, às 20 horas. Entrada franca (Os ingressos precisam ser retirados com antecedência nas unidades do Sesc Goiás). Rua 4, n° 1400, Centro. O Homem Decomposto – Na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, às 18 horas. Entrada franca. Avenida...