Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (9) TEATRO A Arte do Humor de Saulo Laranjeira – Com o comediante Saulo Laranjeira e participação especial de Karol Rodrigues. No Teatro Madre Esperança Garrido, às 21 horas. Ingresso: R$ 70 (inteira). Avenida Contorno, nº 241, Centro, próximo ao Parque Mutirama. Informações: 3249-0435, 98439-5711 e 99142-6714. ...