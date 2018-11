Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (2) TEATRO O Boneco de Cor – Com Cia. Teatro do Maleiro. No Teatro Cidade Livre, às 19h30. Entrada franca. Av. Progresso, Qd. 21 Lt. 4, Jardim Monte Cristo, Aparecida de Goiânia. Informações: 3248-6273. SHOW Banda Varukers – Com bandas locais como Death From Above, Ímpeto e Ressonância Mórfica....