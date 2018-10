Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (26) DANÇA O que Ainda Guardo – Com Cia. Quasar. No Teatro Goiânia, às 21 horas. Ingresso: R$ 50 (inteira). Com desconto de 50% para quem doar um litro de óleo de cozinha. Avenida Tocantins, com Rua 23, Centro. TEATRO Moleza Leveza na Terra das Ilusões e Mágica nos Trópicos – Apresentação a ...