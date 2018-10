Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (19) TEATRO Os Javalis – Com Grupo de Teatro Guará, dentro da programação do 16º Goiânia em Cena. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Vestido Impuro – Com Cia. in Cena, dentro da programação do 16º Goiânia em C...