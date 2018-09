Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (28) TEATRO Causos de Voos e Risco – Estreia de trabalho solo de Gabriel Coelho. No Teatro do IFG, às 20 horas. Entrada franca. IFG, Rua 75, nº 46, Centro. A Sogra Que Pedi A Deus – Com Cia. de Teatro Carlos Moreira. No Teatro Carlos Moreira, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 8 (Rua do L...