Magazine Confira a programação de lazer a partir de sexta (7) em Goiânia

SEXTA-FEIRA (7) TEATRO Bodas de Sangue – Com a Cia Sala Três. No Teatro do IFG, às 20 horas. Entrada gratuita. Rua 75, n° 186, Centro. Informações: 3227-2742. Noites dos Assassinos – No Teatro do Centro Cultural da UFG, às 20 horas. Entrada gratuita. Avenida Universitária, n° 1533, Setor Universitá...