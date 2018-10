Magazine Confira a programação de cinema em Goiânia e na Região Metropolitana na semana de 25/10 até 1°/11

ESTREIAS Halloween EUA, 2018. Direção de David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer. Suspense, 1h49. 16 anos. Legendado e dublado. Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá de confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi per...