Magazine Confira a programação de cinema em Goiânia

Estreias Como Treinar Seu Dragão 3 (How To Train Your Dragon: The Hidden World) – EUA, 2019. Direção de Dean DeBlois. Animação, 1h34. Livre. Dublado. Buriti 1, 3D, às 13h50 e 18h50. Buriti 2, às 14h45, 17h, 19h15 e 21h30. Cine Ritz 2, às 14h30 (domingo, extra às 11h), e 3D, às 18h50. Cineflix Aparecida ...