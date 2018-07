Pré-estreia

Vidas à Deriva

(Adrift) – EUA, 2018. Direção de Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas. Drama, 1h38. X anos. 12 anos. Legendado e dublado. Cinépolis Cerrado 7,

dubl., às 21h20 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 22h20 (somente sábado e domingo). Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro.

Estreias

Missão Impossível – Efeito Fallout

(Mission: Impossible – Fallout) – EUA, 2018. Direção de Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson. Ação, 2h28. 14 anos. Legendado e dublado.Buriti 1,

3D, dubl., às 14h20. Buriti 4, dubl., às 14h20, 17h20 e 20h20. Cine Ritz 1, dubl., às 14h30, e 3D, dubl., às 17h30 e 20h30. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 22h. Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 21h45. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 15h e 19h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 12h, 15h10, 18h20 e 21h30. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 16h e 19h10. Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 14h10, 17h20 e 20h30. Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h e 19h10. Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 17h20 e 20h30. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 22h30. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 14h, 17h20 e 21h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 16h30 e 19h45; 3D, dubl., às 15h30 e 18h45 (sábado e domingo, extra às 12h30), e 3D, leg., às 22h. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h, 18h e 21h. Lumière Araguaia 1, dubl., às 12h30, 15h20 e 18h10, e 3D, dubl., às 21h. Lumière Araguaia 2, dubl., às 18h30. Lumière Araguaia 5, dubl., às 20h30. Lumière Banana 1, dubl., às 12h30, 15h20 e 18h10, e 3D, dubl., às 21h. Lumière Banana 2, dubl., às 18h30. Lumière Banana 4, dubl., às 20h30. Lumière Bougainville 1, dubl., às 12h30; 3D, dubl, às 18h10, e 3D, leg., às 15h20 e 21h10. Lumière Bougainville 4, dubl., às 15h50 e 21h30, e leg., às 13h e 18h40. Lumière Portal 1, dubl., às 12h30, 15h20 e 18h10, e 3D, dubl., às 21h. Lumière Portal 3, dubl., às 20h30. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 12h30, 15h20 e 18h10, e 3D, dubl., às 21h. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 20h30. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 20h50. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h30 e 19h20. Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Todo Dia

(Every Day) – EUA, 2018. Direção de Michael Sucsy. Com Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague. Drama, 1h38. 12 anos. Legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 1,

leg., às 14h, 18h45 e 21h10. Cinemark Passeio 6, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h50 (sábado e domingo, extra às 11h40). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 13h40 e 18h. História de uma garota que tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. Ela deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Sua triste rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon.

Em 97 Era Assim

Brasil, 2018. Direção de Zeca Brito. Com Frederico Restori, João Pedro Corrêa Alves, Pedro Diana Moraes. Comédia dramática, 1h34. 16 anos. Cine Cultura,

às 18h15. Quatro garotos de 15 anos só pensam em uma coisa: perder a virgindade. Sem dinheiro para contratarem uma prostituta, os meninos fazem tudo para conseguirem economizar uma grana, enquanto encaram os compromissos do colégio e as tensões da adolescência. Mas, nessa jornada, o que eles realmente vão descobrir é o valor da verdadeira amizade.

Alguma Coisa Assim

Brasil e Alemanha, 2018. Direção de Esmir Filho e Mariana Bastos. Com Caroline Abras, André Antunes, Clemens Schick, Juliane Elting, Knut Berger. Participação Afetiva Lígia Cortez e Vera Holtz. Drama, 1h20. 16 anos. Cine Cultura, às 20h. Enquanto buscam diversão, os jovens Caio e Mari vagam pela noite de São Paulo. Nesse contexto, entre o som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais e, ao longo de uma década, se reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas.

Em cartaz

Uma Quase Dupla

Brasil, 2018. Direção de Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso. Comédia, 1h30. 12 anos. Buriti 2,

às 21h45. Cineflix Aparecida 3, às 15h, 17h, 19h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 2, às 11h50 (sábado e domingo, às 11h45) e 16h30. Cinemark Flamboyant 7, às 22h30 (exceto segunda). Cinemark Passeio 1, às 22h (somente segunda, terça e quarta). Cinemark Passeio 3, às 12h15. Cinemark Passeio 5, às 22h30 (somente sexta, sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 4, às 15h50 e 20h40. Kinoplex Goiânia 4, às 13h. Lumière Araguaia 2, às 13h, 14h50 e 16h40. Lumière Banana 2, às 13h, 14h50 e 16h40. Lumière Bougainville 5, às 13h e 14h50. Lumière Portal Sul 3, às 13h30 e 15h20. Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

O Orgulho

(Le Brio) – França e Bélgica, 2018. Direção de Yvan Attal. Com Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Jean-Baptiste Lafarge. Comédia dramática, 1h37. 12 anos. Legendado. Lumière Bougainville 5,

às 16h40. Neïla Salah sonha em ser advogada e desde o seu primeiro dia na Universidade Parisiense de Assas ela entra em confronto com Pierre Mazard, um professor conhecido por seus ataques de explosão com os alunos. Quando Neïla se inscreve em um concurso de eloquência, Pierre concorda em ser seu mentor; porém, eles precisam deixar seus preconceitos de lado para vencer.

Hotel Transylvania 3 – Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) – EUA, 2018. Direção de Genndy Tartakovsky. Animação, 138. Livre. Dublado. Buriti 1,

3D, às 17h15. Buriti 2, 3D, às 13h45. Buriti 5, às 14h50, 17h e 19h10. Cine Ritz 2, às 13h20 (domingo, extra às 11h), e 3D, às 17h30 e 19h20. Cineflix Aparecida 2, às 13h45, 15h45, 17h45 e 19h45. Cinemark Flamboyant 4, 3D, às 12h20, 14h35 e 16h50. Cinemark Flamboyant 7, às 13h10, 15h25, 17h45 e 20h (exceto segunda). Cinemark Passeio 1, às 14h40 e 17h. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 13h10, 15h30, 17h50 e 20h10. Cinépolis Cerrado 3, às 13h, 15h15, 17h45 e 20h10. Cinépolis Cerrado 6, às 14h20 (sábado e domingo, extra às 12h15). Kinoplex Goiânia 1, 3D, às 16h. Kinoplex Goiânia 2, às 13h10 e 17h50. Kinoplex Goiânia 5, às 14h e 19h10. Lumière Araguaia 4, às 12h30, 14h30, 16h40, 18h50 e 20h50. Lumière Banana 3, às 12h30, 14h30, 16h40, 18h50 e 20h50. Lumière Bougainville 2, às 14h, 16h, 18h10 e 20h10. Lumière Portal 2, às 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. Lumière Portal Sul 3, às 17h10. Lumière Portal Sul 4, às 12h30, 14h30, 16h30 e 18h30. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h30 e 16h45. Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Drácula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Arranha-Céu – Coragem sem Limite

(Skyscraper) – EUA, 2018. Direção de Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han. Suspense, 1h42. 12 anos. Legendado e dublado. Buriti 1,

dubl, às 21h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 13h50 e 16h30. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 13h30 e 22h20 (exceto sábado e domingo). Cinemark Passeio 1, às 12h10 e 19h30 (segunda, terça e quarta, extra às 22h). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 21h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 14h45. Lumière Araguaia 3, dubl., às 16h45 e 21h10. Lumière Banana 5, dubl., às 14h e 18h45. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 19h10 e 21h15. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 19h. Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Homem-Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp) – EUA, 2018. Direção de Ant-Man and the Wasp. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas. Ficção científica, 1h58. 12 anos. Legendado e dublado. Buriti 6,

dubl., às 14h15 e 19h15. Cine Ritz 2, dubl., às 21h10. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h10 e 21h50. Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 19h20- e 22h10. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 18h50, e leg., às 21h40. Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h e 22h20. Cinépolis Cerrado 7, às 18h20 e 21h20 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 1, 3D, leg., às 20h50. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 15h20. Lumière Araguaia 3, dubl., às 14h10 e 18h50. Lumière Banana 5, dubl., às 16h15 e 21h. Lumière Bougainville 5, dubl., às 18h40 e 21h. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 21h10. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 21h15. Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante dessa situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término desse prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico em um ato de heroísmo. Ao procurar o dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão: construir um túnel quântico, com o objetivo de resgatar Janet de seu limbo.

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2) – EUA, 2018. Direção de Brad Bird. Animação, 1h58. Livre. Dublado. Buriti 1,

3D, às 19h20. Buriti 3, às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cine Ritz 1, às 11h (somente domingo). Cine Ritz 2, às 15h10. Cineflix Aparecida 1, às 14h, 16h40 e 19h20. Cinemark Flamboyant 5, 3D, às 12h30, 15h20, 18h05 e 20h55. Cinemark Flamboyant 6, às 13h e 15h50. Cinemark Passeio 3, às 14h30. Cinemark Passeio 7, 3D, às 11h50, 15h, 18h e 21h. Cinépolis Cerrado 2, às 13h15, 16h10 e 19h. Cinépolis Cerrado 7, 3D, às 15h (sábado e domingo, extra às 21h20. Kinoplex Goiânia 1, 3D, às 13h20 e 18h10. Kinoplex Goiânia 5, às 17h, 19h e 21h15. Lumière Araguaia 5, às 13h, 15h30 e 18h. Lumière Banana 4, às 13h, 15h30 e 18h. Lumière Bougainville 3, às 13h, 15h30, 18h e 20h30. Lumière Portal 3, às 13h, 15h30 e 18h. Lumière Portal Sul 2, às 13h45, 16h20 e 18h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 15h e 18h20. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom) – EUA, 2018. Direção de Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall. Ficção científica, 2h08. 14 anos. Dublado. Buriti 6,

dubl., às 16h40 e 21h40. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h55. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 13h05. Lumière Araguaia 2, dubl., às 21h15. Lumière Banana 2, dubl., às 21h15. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ele.

O Nó do Diabo

Brasil, 2018. Direção de Ramon Porto Mota e Gabriel Martins. Com Fernando Teixeira, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira. Terror, 2h08. 16 anos. Cine Cultura,

às 16h. Há dois séculos, no período da escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local, mesmo que ninguém perceba. Eventos estranhos começam a se desenvolver e a morte torna-se evidente. Cinco contos de horror ilustram a narrativa.