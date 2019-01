Magazine Confira a programação de baladas e lazer em Goiânia neste fim de semana

SEXTA-FEIRA TEATRO Acroloucos – Com Grupo Circo Laheto. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingresso: R$ 5 a R$ 14. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. LAZER Pista de patinação no gelo Happy on Ice – No Piso 2 do shopping Flamboyant, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e f...