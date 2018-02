Confira a programação das salas de cinema em Goiânia e na Região Metropolitana nesta semana

Estreias

A Forma da Água

(The Shape of Water) – EUA, 2018. Direção de Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Romance dramático, 2h03. Legendado e dublado. Década de 1960. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate, ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cinemark Flamboyant 3, leg., às 12h45, 15h45, 18h30 e 21h15. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h40, 18h20 e 21h (sábado e domingo, extra às 13h). Lumière Bougainville 1, leg., às 13h45, 16h10, 18h35 e 21h (hoje e quarta, às 13h30, 15h50 e 18h15).

Paddington 2

Reino Unido, França, 2018. Direção de Paul King. Animação, 1h43. Dublado. Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversario de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo e, quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Buriti 2, às 14h10 e 19h10. Buriti 4, às 16h15 e 20h50. Cine Ritz 2, às 14h30, 16h40 e 18h50 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 4, às 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40 (domingo, às 15h, 17h e 19h). Cinemark Flamboyant 5, às 12h, 14h40, 17h30 e 20h30. Cinemark Passeio 5, às 13h, 15h30, 18h30 e 21h10. Cinemark Passeio 6, às 13h40 e 16h20. Cinépolis Cerrado 3, às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 4, às 15h30 (sábado e domingo, extra às 13h). Kinoplex Goiânia 1, 3D, às 16h40 e 19 h (sábado e domingo, extra às 14h20). Lumière Araguaia 1, às 14h, 16h05, 18h10 e 20h15. Lumière Banana 1, às 14h30, 16h35, 18h40 e 20h45. Lumière Portal Norte 2, às 14h30, 16h35, 18h40 e 20h45. Lumière Portal Sul 4, às 14h30, 16h35, 18h40 e 20h45. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h30, 16h45 e 19h.

Todo o Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World) – EUA< 2018. Direção de Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Drama de suspense, 2h13. Legendado e dublado. Itália, 1973. John Paul Getty III é o neto favorito do magnata do petróleo J. Paul Getty, um dos primeiros bilionários da história da humanidade. O sequestro do rapaz coloca a sua mãe, Gail Harris, em uma corrida desesperada para convencer o ex-sogro a pagar o resgate milionário do filho. Frio, manipulador e mesquinho, Getty encarregará o ex-espião Fletcher Chase, seu homem de confiança, de descobrir quem e o que está por trás do crime, solucionando o problema sem o desperdício de nenhum centavo de sua fortuna.

Cineflix Aparecida 3, dubl., às 13h55, 16h35 e 19h15, e leg., às 21h55. Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h50, e leg., às 21h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 18h15, e leg., às 21h15. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 21h20. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 16h. Lumière Araguaia 3, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 18h35 e 21h10.

Os Iniciados

(The Wound) – África Do Sul, Alemanha, França, Holanda, 2018. Direção de John Trengove. Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini. Drama, 1h28. Legendado. Cabo Oriental, África do Sul. Xolani, um operário solitário, viaja para as montanhas rurais com os homens de sua comunidade com intuito de atuar nos rituais de Ulwaluko, que consiste na circuncisão de adolescentes de origem Xhosa para que eles ingressem finalmente na vida adulta, tornando-se homens. Xolani assume a responsabilidade sobre um garoto da cidade que o pai teme ser homossexual e, quando o iniciante questionador descobre seu segredo mais bem guardado, o operário não tem mais paz.

Cine Cultura, às 16h15.

A Repartição do Tempo

Brasil, 2018. Direção de Santiago Dellape. Com Eucir de Souza, Edu Moraes, Bianca Müller. Ficção científica, 1h40. Brasília, início da década de 1980. O Registro de Patentes e Invenções acaba de ser capa de uma importante revista nacional, que o coloca como exemplo da burocracia existente no governo. Lisboa, o chefe, não gosta nem um pouco da reportagem e decide cobrar atitude de seus funcionários, que fazem de tudo menos trabalhar. Paralelamente, o Dr. Brasil deseja patentear uma máquina do tempo e a deixa no Repi. Ao colocar o aparelho no estoque, Jonas acidentalmente o aciona e, consequentemente, volta no tempo.

Lumière Banana 2, às 16h20 e 21h.

Em cartaz

The Post – A Guerra Secreta

(The Post) – EUA, 2018. Direção de Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson. Drama de suspense, 1h55. Legendado. Kat Graham é a dona do The Washington Post, um jornal local que está prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores de forma a se capitalizar e, consequentemente, ganhar fôlego financeiro. Ben Bradlee é o editor-chefe do jornal, ávido por alguma grande notícia que possa fazer com que o jornal suba de patamar no sempre acirrado mercado jornalístico. Quando o New York Times inicia uma série de matérias denunciando que vários governos norte-americanos mentiram acerca da atuação do país na Guerra do Vietnã, com base em documentos sigilosos do Pentágono, o presidente Richard Nixon decide processar o jornal com base na Lei de Espionagem, de forma que nada mais seja divulgado. A proibição é concedida por um juiz, o que faz com que os documentos cheguem às mãos de Bradlee e sua equipe, que precisa agora convencer Kat e os demais responsáveis pelo The Post sobre a importância da publicação de forma a defender a liberdade de imprensa.

Cinemark Flamboyant 4, às 22h50 (somente sábado) e 20h15 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h40, 16h30, 19h10 e 21h45 (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h50 e 21h15. Lumière Bougainville 4, às 14h20, 16h40, 19h e 21h10.

Maze Runner: A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure) – EUA, 2018. Direção de Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster. Ficção científica, 2h21. Legendado e dublado. No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Buriti 1, 3D, dubl., às 15h30 e 20h10. Buriti 2, dubl., às 16h20 e 21h20. Buriti 5, dubl., às 14h e 19h. Cine Ritz 1, dubl., às 17h30, e 3D, dubl., às 20h30. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 13h30 e 22h, e 3D, dubl., às 16h20 e 19h10. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 13h, 16h, 19h e 22h (exdeto quarta). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 15h, 18h e 21h (domingo, às 14h10 e 17h15). Cinemark Passeio 1, dubl., às 19h e 22h10 (exceto quarta). Cinemark Passeio 4, às 14h50, 18h15 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 11h40; quarta, às 13h40, 17h10 e 20h20). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 13h45, 17h e 20h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 22h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h e 18h, e 3D, leg., às 21h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 14h50 (domingo, às 13h), e leg., às 17h50 e 20h40 (domingo, às 15h40 e 18h20). Lumière Araguaia 5, dubl., às 13h, 15h40, 18h25 e 21h10. Lumière Portal Norte 1, dubl., às 13h, 15h40, 18h25 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 14h55 e 19h45. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 21h.

Sem Fôlego

(Wonderstruck) – EUA, 2018. Direção de Todd Haynes. Com Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore. Drama, 1h57. Dublado. Gunlint, Minnesota, 1977. Ao atender um telefonema, o garoto Ben é atingido pelo reflexo de um raio, que caiu bem em sua casa. Esta situação faz com que seja levado a um hospital em Nova York, onde descobre que não consegue mais ouvir um som sequer. Em 1927, a jovem surda Rose foge de sua casa em Nova York para encontrar sua mãe, a consagrada atriz Lillian Mayhew. A vida desses dois garotos que não conseguem mais ouvir está interligada a partir de um livro de curiosidades, que os leva ao Museu de História Natural.

Lumière Banana 2, às 14h e 18h40.

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key) – EUA, 2018. Direção de Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo. Terror, 1h44. Legendado e dublado. Nesse quarto filme da franquia, a doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

Buriti 5, dubl., às 16h50 e 21h50. Cine Ritz 2, dubl., às 21h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h40. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 13h10. Cinemark Passeio 2, leg., às 22h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 22h20. Lumière Araguaia 4, dubl., às 16h10 e 21h. Lumière Banana 5, dubl., às 14h15, 16h30, 18h50 e 21h. Lumière Bougainville 3, leg., às 21h. Lumière Bougainville 5, leg., às 18h50. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 16h30 e 21h. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 16h20 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 21h15.

O Destino de uma Nação

(Darkest Hour) – Reino Unido, 2018. Direção de Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Drama biográfico, 2h06. Legendado. Winston Churchill está prestes a encarar um de seus maiores desafios: tomar posse do cargo de primeiro-mnistro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito.

Cinemark Flamboyant 5, às 23h (somente sábado).

Pela Janela

Brasil, Argentina, 2018. Direção de Caroline Leone. Com Magali Biff, Cacá Amaral, Mayara Constantino. Drama, 1h27. Rosália é uma dedicada operária de 65 anos que dedicou a vida ao trabalho em um fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Certo dia, acaba demitida e é consolada pelo irmão José, com quem vive. Ele resolve levá-la em uma viagem de carro até Buenos Aires com o objetivo de distraí-la e no país vizinho Rosália vê pela primeira vez um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana.

Cine Cultura, às 14h30.

A Primeira Noite de um Homem

(The Graduate) – EUA, 1968. Direção de Mike Nichols. Com Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross. Comédia dramática, 1h46. Legendado. Cópia restaurada. Após se formar na faculdade, Benjamin Braddock retorna para casa. Indeciso quanto ao seu futuro, ele acaba sendo seduzido pela sra. Robinson, uma amiga de seus pais. A relação se complica ainda mais quando o rapaz se vê forçado pelos pais a ter um encontro com a filha dela, Elaine.

Cine Cultura, às 18h.

Cidade dos Sonhos

(Mulholland Drive) – EUA, França, 2002. Direção de David Lynch. Com Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux. Suspense, 2h26. Legendado. Um acidente automobilístico na estrada Mulholland Drive, em Los Angeles, dá início a uma complexa trama que envolve diversos personagens. Rita escapa da colisão, mas perde a memória e sai do local rastejando para se esconder em um edifício residencial que é administrado por Coco. É nesse mesmo prédio que vai morar Betty, uma aspirante a atriz recém-chegada à cidade que conhece Rita e tenta ajudar a nova amiga a descobrir sua identidade. Em outra parte da cidade o cineasta Adam Kesher, após ser espancado pelo amante da esposa, é roubado pelos sinistros irmãos Castigliane.

Cine Cultura, às 20h.

Viva – A Vida é uma Festa

(Coco) – EUA, 2018. Direção de Lee Unkrich e Adrian Molina. Animação, 1h45. Dublado. Apesar de a música ter sido banida há gerações em sua família, Miguel, 12 anos. sonha em se tornar um grande músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para provar o seu talento, Miguel se vê na deslumbrante e pitoresca Terra dos Mortos seguindo uma misteriosa sequência de eventos. Ao longo do caminho, ele conhece o trapaceiro encantador Hector e, juntos, eles partem em uma jornada extraordinária para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.

Cinemark Flamboyant 8, às 12h30 (domingo, às 11h30). Cinemark Passeio 1, às 14h e 16h30 (sábado e domingo, extra às 11h30). Cinépolis Cerrado 7, às 14h40 e 17h15. Kinoplex Goiânia 6, às 13h40 (somente sábado e domingo). Lumière Araguaia 2, às 14h. Lumière Banana 3, às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30. Lumière Bougainville 3, às 14h30, 16h40 e 18h45. Lumière Portal Sul 2, às 14h25 e 16h30. Multicine Cidade Jardim 3, às 15h40.

O Touro Ferdinando

(Ferdinand) – EUA, 2018. Direção de Carlos Saldanha. Animação, 1h49. Dublado. Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. À medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinando é escolhido acidentalmente.

Buriti 3, às 15h20 e 19h20. Buriti 4, às 18h30 (sábado e domingo, extra às 14h). Cine Ritz 1, às 15h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, às 14h, e 3D, às 16h30 e 19h20. Cinemark Flamboyant 4, 3D, às 12h15, 15h10 e 20h15 (exceto quarta). Cinemark Passeio 2, às 13h50, 16h50 e 19h30 (sábado e domingo, extra às 11h20). Cinemark Passeio 7, dubl., às 12h20. Cinépolis Cerrado 2, às 14h15, 1645 e 19h15. Kinoplex Goiânia 3, 3D, às 16h10 e 18h30 (sábado e domingo, extra às 13h50). Lumière Araguaia 2, às 16h10, 18h20 e 20h30. Lumière Bougainville 3, às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30. Lumière Portal Sul 1, às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, às 18h40.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle) – EUA, 2017. Direção de Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Ação, 1h59. Legendado e dublado. Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Buriti 6, dubl., às 14h10, 16h40 e 19h10. Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 21h40. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 1530, 18h15 e 20h45, e leg., às 23h20 (somente sábado). Cinemark Passeio 3, dubl., às 12h30, 15h15, 18h e 20h50 (sábado, extra às 23h30). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 13h30, 16h e 18h45, e 3D, dubl., às 21h45. Lumière Araguaia 4, dubl., às 13h50 e 18h30. Lumière Banana 4, dubl., às 14h10, 16h45, 18h40 e 21h. Lumière Bougainville 5, leg., às 14h, 16h20 e 21h. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 14h10 e 18h40. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 14h e 18h40.

Fala Sério, Mãe!

Brasil, 2017. Direção Pedro Vasconcelos. Com Ingrid Guimarães, Larissa Manoela e Marcelo Laham. Comédia. 1h19. Livre. Angela Cristina é mãe da adolescente Maria de Lourdes. As duas vivem uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Embora teimosa, a filha sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Já Malu tem que guiar a filha durante a adolescência, uma das fases mais complicadas da vida.

Buriti 1, às 18h20 (sábado e domingo, extra às 13h50). Buriti 3, às 17h35 e 21h35. Cinemark Flamboyant 6, às 14h (sábado e domingo, extra às 11h45). Kinoplex Goiânia 2, às 15h e 16h50.

Extraordinário

(Wonder) – EUA, 2017. Direção de Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Drama familiar, 1h53. Legendado e dublado. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele precisará se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Buriti 6, dubl., às 21h40. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 16h10, 18h45 e 21h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 15h, 17h40 e 20h30 (sábado, extra às 23h10). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h45. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 18h40, e leg., às 21h10.

Assassinato no Expresso Oriente

(Murder on the Orient Express) – EUA, 2017. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Suspense policial, 1h54. Legendado. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. Já a bordo, ele conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime cometido.

Kinoplex Goiânia 3, às 20h50.