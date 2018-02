Confira a programação das salas de cinema em Goiânia e na Região Metropolitana

Estreias

Pantera Negra

(Black Panther) – EUA, 2018. Direção de Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o. Ficção científica, 2h15. legendado e dublado. Após a morte do rei T’Chaka, o príncipe T’Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, mas uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Buriti 1, 3D, dubl., às 14h50, 17h30 e 20h10. Buriti 2, dubl., às 16h10, 18h50 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 13h30). Cine Ritz 1, dubl., às 13h e 15h40, e 3D, às 18h20 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 16h10. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 13h30, 16h15 e 19h; e 3D, dubl., às 21h45. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 13h45, 16h30 e 19h15, e 3D, leg., às 22h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 15h, 18h e 21h (até domingo, extra às 12h). Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 19h e 22h. Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 14h05, 17h e 20h (sábado, extra às 23h). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 14h, 17h e 20h (sábado, extra às 23h10; sábado e domingo, extra às 11h). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 15h, 18h e 21h (até domingo, extra às 12h). Cinemark Passeio 7, leg., às 22h, e 3D, dubl., às 19h. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 15h, 18h e 21h (sábado e domingo, extra às 12h). Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h, 16h e 19h, e 3D, leg., às 22h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 17h, e 3D, leg., às 20h. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 13h e 15h45, e 3D, leg., às 18h30 e 21h15. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 17h15 e 20h. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 18h, e leg., às 20h45. Lumière Araguaia 1, dubl., às 16h20 e 21h10, e 3D, dubl., às 13h50 e 18h50. Lumière Araguaia 5, dubl., às 13h50, 16h, 18h20 e 20h40. Lumière Banana 1, dubl., às 16h20 e 21h10, e 3D, dubl., às 14h e 18h50. Lumière Banana 4, dubl., às 13h40, 16h, 18h20 e 20h40. Lumière Portal Norte 1, dubl., às 14h e 21h10, e 3D, dubl., às 16h20 e 18h50. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 18h20 e 20h40. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 16h20 e 21h10, e 3D, dubl., às 14h e 18h50. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 13h40, 16h, 18h20 e 20h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 21h05. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15he0 e 19h30.

Lady Bird: A Hora de Voar

(Lady Bird) – EUA, 2018. Direção de Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts. Comédia dramática, 1h34. legendado. Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e muitos desentendimentos com a mãe.

Cinemark Flamboyant 3, às 22h20. Cinemark Flamboyant 5, às 16h20.

Três Anúncios para um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) – Reino Unido, EUA, 2018. Direção de Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Drama, 1h56. Legendado. Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cinemark Flamboyant 2, às 13h05, 15h50, 18h40 e 21h20. Kinoplex Goiânia 6, às 15h50, 18h20 e 21h (sábado e domingo, extra às 13h20).

Em cartaz

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed) – EUA, 2018. Direção de James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson. Drama erótico, 1h46. Legendado e dublado. Superados os principais problemas, Anastasia e Christian agora têm amor, intimidade, dinheiro, sexo, relacionamento estável e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois e fantasmas do passado como Jack Hyde e Elena Lincoln voltam a impedir a paz do casal. Adaptação da última parte da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015).

Buriti 4, dubl., às 16h10, 18h30 e 20h45 (sábado e domingo, extra às 14h). Buriti 5, dubl., às 15h10, 17h30, 19h40 e 21h50. Cine Ritz 2, dubl., às 18h50 e 21h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h20, 16h50, 19h20 e 21h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h05. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 13h10, 15h40, 18h10 e 20h40 (sábado, extra às 23h10). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 19h40 e 22h10. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h10, 16h40, 19h10 e 21h40. Cinemark Passeio 1, dubl., às 19h30 e 22h10. Cinemark Passeio 2, dubl., às 12h50, 15h30, 18h20 e 20h50 (sábado, extra às 23h30). Cinemark Passeio 5, dubl., às 13h30, 16h, 18h50 e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h20, 15h45, 18h20 e 21h20. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h20, 16h40, 19h20 e 22h20. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 17h45 e 20h20. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 16h40, 19h e 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h20). Lumière Araguaia 4, dubl., às 14h20, 16h40, 19h e 21h10. Lumière Banana 2, dubl., às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 14h20, 16h30, 18h50 e 21h. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 14h20, 16h30, 18h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h05, 19h e 21h20.

Meu Amigo Vampiro

Alemanha, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 2018. Direção de Richard Claus e Karsten Kiilerich. Animação, 1h20. Dublado. Entendiado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades. Assim, ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer custo.

Cineflix Aparecida 4, às 14h. Cinemark Passeio 1, às 11h40 (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 6, às 14h45 (sábado e domingo, extra às 12h30).

A Forma da Água

(The Shape of Water) – EUA, 2018. Direção de Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Romance dramático, 2h03. Legendado. Década de 1960. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate, ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cinemark Flamboyant 3, às 19h20. Cinemark Flamboyant 5, às 13h30. Cinemark Flamboyant 6, às 16h50. Kinoplex Goiânia 2, às 16h10, 18h50 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 13h30).

Paddington 2

Reino Unido, França, 2018. Direção de Paul King. Animação, 1h43. Dublado. Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversario de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo e, quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Buriti 6, às 14h10 (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 7, às 14h. Lumière Araguaia 2, às 14h e 16h05. Lumière Banana 5, às 16h30 e 20h40. Lumière Portal Norte 2, às 13h35. Lumière Portal Sul 3, às 14h15 e 18h50. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h30.

Maze Runner: A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure) – EUA, 2018. Direção de Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster. Ficção científica, 2h21. Legendado e dublado. No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Buriti 3, dubl., às 21h25. Buriti 6, dubl., às 16h20 e 19h10. Cine Ritz 2, dubl., às 13h30. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h35. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 13h e 16h05. Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h50 e 21h15. Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 18h45. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h10. Lumière Araguaia 2, dubl., às 18h10 e 21h. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 15h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 18h10.

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key) – EUA, 2018. Direção de Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo. Terror, 1h44. Dublado. Nesse quarto filme da franquia, a doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

Buriti 6, às 22h. Lumière Banana 3, às 16h20 e 20h50.

Viva – A Vida é uma Festa

(Coco) – EUA, 2018. Direção de Lee Unkrich e Adrian Molina. Animação, 1h45. Dublado. Apesar de a música ter sido banida há gerações em sua família, Miguel, 12 anos. sonha em se tornar um grande músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para provar o seu talento, Miguel se vê na deslumbrante e pitoresca Terra dos Mortos seguindo uma misteriosa sequência de eventos. Ao longo do caminho, ele conhece o trapaceiro encantador Hector e, juntos, eles partem em uma jornada extraordinária para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.

Cinépolis Cerrado 7, às 16h20. Lumière Banana 5, às 14h20 e 18h35.

O Touro Ferdinando

(Ferdinand) – EUA, 2018. Direção de Carlos Saldanha. Animação, 1h49. Dublado. Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. À medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinando é escolhido acidentalmente.

Buriti 3, às 15h. Cine Ritz 2, às 11h (somente domingo). Cineflix Aparecida 4, às 16h40. Cinemark Flamboyant 6, às 14h (sábado e domingo, extra às 11h30). Cinemark Passeio 6, às 12h15 e 14h50. Cinépolis Cerrado 4, às 13h20 e 15h30. Kinoplex Goiânia 4, às 13h. Lumière Araguaia 3, às 16h30 e 18h40.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle) – EUA, 2017. Direção de Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Ação, 1h59. Dublado. Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Buriti 3, às 19h. Cinemark Flamboyant 7, às 11h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 1, às 14h e 16h50. Cinépolis Cerrado 7, 3D, às 21h45. Lumière Araguaia 3, às 14h e 21h. Lumière Banana 3, às 14h e 18h30. Lumière Portal Sul 3, às 16h30 e 21h.

Fala Sério, Mãe!

Brasil, 2017. Direção Pedro Vasconcelos. Com Ingrid Guimarães, Larissa Manoela e Marcelo Laham. Comédia. 1h19. Livre. Angela Cristina é mãe da adolescente Maria de Lourdes. As duas vivem uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Embora teimosa, a filha sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Já Malu tem que guiar a filha durante a adolescência, uma das fases mais complicadas da vida.

Buriti 3, às 17h15. Cinemark Passeio 7, às 13h30. Kinoplex Goiânia 3, às 13h.

Extraordinário

(Wonder) – EUA, 2017. Direção de Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Drama familiar, 1h53. Legendado e dublado. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele precisará se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Cinemark Passeio 7, dubl., às 16h15. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 14h50.