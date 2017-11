Confira a programação das salas de cinema em Goiânia e Aparecida

Pré-estreia

Extraordinário

(Wonder) – EUA, 2017. Direção de Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Drama familia, 1h53. Legendado e dublado. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele precisará se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Buriti 3, dubl., às 14h50 (somente sábado e domingo). Buriti 6, dubl., às 21h30 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 14h30 e 19h30 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 17h e 22h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 20h35 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 19h (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 16h10 (somente domingo), 18h40 (sábado e domigo) e 21h10 (sábado). Lumière Bougainville 5, leg., às 19h e 21h20 (somente sábado e domingo). Lumière Portal Sul 4, dubl., às 19h e 21h10 (somente sábado e domingo).

Thomas e os Amigos: Viagem ao Desconhecido

(Thomas & Friends: Journey Beyond Sodor) – Reino Unido, 2017. Direção de David Stoten. Animação, 1h13. Dublado. Thomas está prestes a iniciar uma nova e eletrizante aventura: vai para muito além de Sodor para ajudar um de seus melhores amigos, James. Na jornada, ele vai conhecer e se aproximar de diversas outras pessoas, como Hurricane, e precisará trabalhar em equipe para salvar o dia.

Cinépolis Cerrado 2, às 13h30 (somente sábado e domingo).

Estreias

Assassinato no Expresso Oriente

(Murder on the Orient Express) – EUA, 2017. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Suspense policial, 1h54. Legendado e dublado. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. Já a bordo, ele conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime cometido.

Buriti 1, dubl., às 14h20, 16h40, 19h e 21h20. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h10, 15h40 e 19h10, e leg., às 21h40. Cinemark Flamboyant 4, às 19h e 22h10). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 15h15, 18h15 e 21h15 (exceto sábado e domingo; terça, sàs 15h15 e 18h15). Cinemark Passeio 6, dubl., às 15h20, 18h10 e 21h (sábado e domingo, extra às 12h40; sábado, extra às 23h40). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h, 17h15 e 19h45, e leg., às 22h25. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h20, 18h50 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 13h50). Lumière Bougainville 3, leg., às 14h10, 16h30, 18h45 e 21h.

Jogos Mortais: Jigsaw

(Jigsaw) – EUA, Canadá, 2017. Direção de Michael Spierig e Peter Spierig. Com Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie. Suspense, 1j32. Legendado e dublado. Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. À medida que a investigação avança, os policiais se encontram perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

Buriti 1, dubl., às 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 13h50, 15h50, 19h50 e 21h50, e leg., às 17h50. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 14h40, 17h15, 19h30 e 21h45. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h40, 17h, 19h30 e 21h50. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h40, 17h45, 20h e 22h15 (sábado e domingo, extra às 13h30). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 15h40, 17h40, 19h40 e 21h40 (sábado e domingo, extra às 13h40). Lumière Bougainville 3, leg., às 14h30, 16h45, 18h50 e 21h (somente terça). Lumière Bougainville 4, leg., às 14h30, 16h45, 18h50 e 21h (exceto terça). Lumière Portal Norte 2, dubl., às 14h30, 16h50, 19h e 21h10. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 15h30, 19h e 21h05.

A Estrela de Belém

(The Star) – EUA, 2017. Direção de Timothy Reckart. Animação, 1h26. Dublado. Buriti 6,

às 14h, 15h40 e 17h20. Cineflix Aparecida 3, às 14h20, 16h10 e 18h. Cinépolis Cerrado 4, às 13h10, 15h e 17h05. Kinoplex Goiânia 3, às 14h50 e 16h40 (sábado e domingo, extra às 13h). Lumière Araguaia 5, às 14h30, 16h20, 18h e 19h40. Lumière Banana 5, às 14h30, 16h20, 18h e 19h40. Lumière Bougainville 1, às 15h (somente sexta). Lumière Bougainville 5, às 14h30, 16h20, 18h e 19h40 (sábado e domingo, às 14h, 15h40 e 17h20). Lumière Portal Sul 2, às 14h30, 16h20, 18h e 20h. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h30, 16h55 e 19h10.

Os Parças

Brasil, 2017. Direção de Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa. Comédia, 1h40. Chantageados e enganados por um ambicioso trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa inesquecível de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão de lidar com o maior contrabandista da famosa Rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Cinemark Flamboyant 2, às 18h45 e 21h. Cinemark Flamboyant 4, às 14h e 16h30. Cinemark Passeio 1, às 16h30, 19h e 21h40. Cinépolis Cerrado 7, às 14h20, 16h50, 19h30 e 21h45. Kinoplex Goiânia 6, às 16h, 18h20 e 20h40 (sábado e domingo, extra às 13h45). Lumière Bougainville 3, às 14h20, 16h30, 18h45 e 21h (exceto terça). Lumière Portal Norte 3, às 14h30, 16h40, 18h50 e 21h.

Em Busca de Vingança

(Aftermath) – EUA, Reino Unido, 2017. Direção de Elliott Lester. Com Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy, Maggie Grace. Suspense, 1h37. Legendado. Um homem traumatizado busca vingança após ter perdido a esposa e o filho em acidente de avião causado por negligência de um controlador de tráfego aéreo. Inspirado no acidente de Überlingen, no qual os passageiros eram em sua maioria crianças.

Cine Ritz 2, leg., às 15h e 19h.

Lamparina da Aurora

Brasil, 2017. Direção de Frederico Machado. Com Buda Lira, Antonio Saboia, Vera Barreto Leite. Terror, 1h14. Um casal idoso segue uma vida silenciosa, sem comunicação, numa casa isolada do resto da sociedade. Essa paz é perturbada pela chegada de um homem jovem e misterioso, que se instala no lugar e mantém relações ambíguas com seus anfitriões.

Cine Ritz 2, às 17h e 21h.

Antes o Tempo não Acabava

Brasil, 2017. Direção de Sergio Andrade e Fábio Baldo. Com Anderson Tikuna, Begê Muniz, Rita Carelli. Drama, 1h25.Anderson é um jovem rapaz que possui raízes na etnia indígena saterê. Quando ele se muda para Manaus e vai morar na cidade grande, começa a se ver preso entre os embates culturais das tradições do mundo de onde veio e cresceu e os costumes urbanos e o complexo e conturbado cotidiano da metrópole.

Lumière Banana 2, às 18h40 e 20h40.

Em cartaz

Pai em Dose Dupla 2

(Daddy’s Home 2) – EUA, 2017. Direção de Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson. legendado e dublado. Comédia, 1h38. Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

Buriti 3, dubl., às 17h10 e 19h20. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h45 e 21h55. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h20, 17h e 19h45 (sábado e domingo, às 12h, 14h20 e 19h45), e leg., às 22h (exceto sábado e domingo). Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h20 (sábado e domingo, às 14h) e 16h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 19h (exceto sábado e domingo) e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, às 16h10 (somente sábado), 18h40 (exceto sábado e domingo) e 21h10 (exceto sábado). Lumière Araguaia 3, dubl., às 14h20, 16h30, 18h50 e 21h. Lumière Banana 3, dubl., às 14h20, 16h30, 18h50 e 21h. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 14h20, 16h30, 18h50 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h55.

Uma Razão para Viver

(Breathe) – Reino Unido, 2017. Direção de Andy Serkis. Com Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg. Drama, 1h57. Legendado. Em 1958, Robin Cavendish, carismático e aventureiro comerciante britânico, sê ve de repente paralisado por poliomielite contraída em viagem de trabalho ao Quênia. Deprimido por não mover nada abaixo da cabeça, Robin deseja morrer, mas o amor da mulher Diana o faz olhar de outra maneira para a situação e desafiar os limites impostos. Baseado em fatos reais.

Lumière Bougainville 4, às 21h10 (exceto sábado e domingo).

Liga da Justiça

(Justice League) – EUA, 2017. Direção de Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. Aventura, 2h. Legendado e dublado. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash –, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Buriti 5, dubl., às 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45. Buriti 2, 3D, dubl., às 15h30, 18h e 20h30. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30 e 16h, e 3D, dubl., às 18h30 e 21h. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 14h30, 17h e 19h30 (sábado e domingo, somente às 17h). Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 15h, 18h e 20h50 (sábado e domingo, extra às 12h15; sábado, extra às 23h35). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 19h e 22h10 (exceto terça e quarta). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 15h45 (sábado e domingo, extra às 13h), e leg., às 18h30 e 21h30. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 15h40, 18h30 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 12h50). Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 15h, 17h50 e 20h40 (sábado e domingo, extra às 12h; sábado, extra às 23h30). Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h15 e 22h. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 13h40, 16h15 e 19h15, e 3D, leg., às 22h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h15, 18h e 21h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 20h15 (sexta e sábado, extra às 22h50). Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 14h (somente sábado e domingo), e 3D, leg., às 16h30, 19h e 21h30. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 18h30 e 21h. Lumière Araguaia 1, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Banana 1, dubl., às 16h30 e 21h30, e 3D, dubl., às 14h e 19h. Lumière Bougainville 1, dubl., às 14h e 19h (exceto sábado e domingo; sexta, somente às 16h40), e leg., às 16h30 e 21h20 (sexta, às 19h e 21h20). Lumière Portal Norte 1, dubl., às 16h, 18h20 e 21h, e 3D, dubl., às 13h30. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15, 18h45 e 21h15.

Gosto Se Discute

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Cássio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann, Gabriel Godoy. Comédia dramática, 1h30. Augusto é o chef de um restaurante requintado, que está em baixa devido ao sucesso de um ex-pupilo, Patrick, que trabalha em um food truck bem em frente ao estabelecimento. O banco, que é sócio do restaurante, indica a rigorosa Cristina para ser a nova gerente. Em meio à pressão em criar um novo cardápio, Augusto passa a ter uma rara síndrome que faz com que perca o paladar.

Cinépolis Cerrado 6, às 13h e 14h50.

Depois Daquela Montanha

(The Mountain Between Us) – EUA, 2017. Direção de Hany Abu-Assad. Com Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges. Drama, 1h47. Legendado. Alex, uma jornalista que está indo preparar seu casamento, e Ben, um doutor voltando de uma conferência médica, pegariam o mesmo avião, mas o voo é cancelado e os dois estranhos decidem fretar um jatinho. Durante a viagem, o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Um romance começa a ganhar força enquanto eles tentam sobreviver, feridos e perdidos.

Kinoplex Goiânia 5, às 13h30 (somente sábado e domingo) e 16h10 (exceto sábado e domingo).

Big Pai, Big Filho

(The Son of Bigfoot) – Bélgica, 2017. Direção de Ben Stassen e Jérémie Degruson. Animação, 1h32. Dublado. Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai. Até que ele descobre que seu pai não é o lendário Pé Grande.

Cinemark Flamboyant 6, às 13h15 e 15h30 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 3, às 12h20 (somente sábado e domingo).

Historietas Assombradas, o Filme

Brasil, 2017. Direção de Victor-Hugo Borges. Animação, 1h30. Pepe mora com sua avó, uma bruxa-empresária, e descobre que é adotado. Ao saber que seus pais estão vivos, ele parte em uma aventura para encontrá-los.

Lumière Araguaia 4, às 14h20 e 16h20. Lumière Banana 2, às 14h30 e 16h30.

Thor: Ragnarock

EUA, 2017. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett. Ficção científica, 2h11. Legendado e dublado. Buriti 3,

dubl., às 21h30. Buriti 6, dubl., às 19h. Cineflix Aparecida 2, dbul., às 22h. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 17h45 e 20h35 (sábado, às 17h45 e 23h20), e domingo e terça, somente às 17h45). Cinemark Passeio 2, dubl., às 18h50 e 22h10 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 17h. Lumière Araguaia 2, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Banana 3, dubl., às18h40 e 21h10. Lumière Portal Sul 4, às 14h, 16h30, 19h e 21h30 (sábado e domingo, somente às 14h e 16h30). Thor está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela.

Divórcio

Brasil, 2017. Direção de Pedro Amorim. Com Camila Morgado, Murilo Benício, Luciana Paes. Comédia dramática, 1h50. Noeli e Júlio levam uma vida humilde, até que ficam ricos depois de criar um molho de tomate. Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d’água para a separação. Enquanto vão em busca do melhor advogado para defender o patrimônio, os dois se envolvem num processo de divórcio complicado.

Cinemark Passeio 1, às 14h (sábado e domingo, às 13h40).

Detetives do Prédio Azul, o Filme

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta. Família, 1h30. Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição.

Cinemark Passeio 2, às 14h10 e 16h40 (exceto sábado e domingo).

Lino, uma Aventura de Sete Vidas

Brasil, 2017. Direção de Rafael Ribas. Animação, 1h33. Dublado. Lino trabalha como animador de festas, mas não aguenta mais ter de suportar os maus tratos feitos pelas crianças. Determinado a mudar sua vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro, mas, inesperadamente, a magia o transforma em um felino enorme.

Cine Ritz 1, às 13h30. Cine Ritz 2, às 13h (domingo, extra às 11h). Cinemark Flamboyant 2, às 14h05 e 16h15.

Minha Mãe É uma peça 2

Brasil, 2017. Direção de César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Comédia, 1h36. Dona Hermínia está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Mas terá de lidar com a saída dos filhos de casa.

Lumière Araguaia 4, às 19h e 21h. Lumière Banana 4, às 14h30 e 16h30.

Manifesto

Alemanha, 2017. Direção de Julian Rosefeldt. Com Cate Blanchett, Ruby Bustamante, Ralf Tempel. Drama experimental, 1h38. Legendado.

Cine Cultura, às 14h10 (somente a partir de segunda). Os históricos manifestos de arte podem ser aplicados à sociedade contemporânea? É isso o que Cate Blanchett tenta responder ao explorar os componentes performáticos e o significado político de declarações artísticas e inovadoras do século 20, que vão dos futuristas e dadaístas ao Pop Art, passando por Fluxus, Lars von Trier e Jim Jarmusch.

Rodin

França, 2017. Direção de Jacques Doillon. Com Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele. Drama, 2h01. Legendado. Cine Cultura,

, às 16h (somente a partir de segunda). Em 1880, o escultor Auguste Rodin já é bastante conhecido, mas nunca conseguiu nenhuma encomenda do Estado. A oportunidade chega aos 40 anos de idade, com a escultura La Porte de l’Enfer. Enquanto trabalha, ao lado da esposa Rose Beuret, ele se apaixona por sua aprendiz mais talentosa, Camille Claudel, que se torna sua amante. Quando o relacionamento escondido acaba, Rodin muda radicalmente a forma de seus trabalhos.

No Intenso Agora

Brasil, 2017. Direção de João Moreira Salles. Documentário, 2h07. Documentário político que justapõe, por meio de imagens de arquivo, uma série de acontecimentos diferentes da década de 1960, como a revolta estudantil em Paris, a Primavera de Praga em meio a dominação da União Soviética e a China de 1966 sob o regime de Mao, experienciado pela mãe do diretor na época.

Cine Cultura, às 18h10 (somente a partir de segunda).

Gabriel e a Montanha

Brasil, e França, 2017. Direção de Fellipe Barbosa. Com João Pedro Zappa, Caroline Abras, Leonard Siampala. Drama, 2h11. Gabriel Buchmann tinha um grande sonho: conhecer a África, como era o estilo de vida do africano, sem se passar por turista. E decide encerrar sua viagem ao mundo no continente, onde se envolve com vários habitantes e recebe a visita da namorada Cristina.

Cine Cultura, às 20h30 (somente a partir de segunda).