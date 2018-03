Confira a programação das salas de cinema de Goiânia e da Região Metropolitana nesta semana

Estreias

O Passageiro

(The Commuter) – EUA, França, Reino Unido, 2018. Direção de Jaume Collet-Serra. Com Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson. Suspense, 1h44. Legendado e dublado. Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Buriti 5, dubl., às 17h40, 19h45 e 21h50. Cine Ritz 1, dubl., às 14h30, 16h40 e 18h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 17h, 19h25 e 21h55. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 13h15, 15h50, 18h50 e 21h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h20, 17h50 e 20h30 (sábado, extra às 23h). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 15h45 e 18h15, e leg., às 20h45. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 15h50, 18h20 e 20h40 (sábado e domingo, extra às 14h). Lumière Bougainville 4, leg., às 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50. Lumière Portal Norte 1, dubl., às 17h10 e 21h10, e leg., às 19h10. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 14h20, 16h30 e 20h50, e leg., às 18h40.

Medo Profundo

(47 Meters Down) – Reino Unido, EUA, República Dominicana, 2018. Direção de Johannes Roberts. Com Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine. Suspenser, 1h41. Legendado e dublado. De férias no México, duas irmãs estão prestes a passar pelos momentos de maior tensão em sua vida: presas em uma gaiola de tubarões a 47 metros de profundidade no oceano, eles terão de lutar contra o tempo para permanecerem vivas. Mas com apenas uma hora de oxigênio e com tubarões brancos rondando o local, as chances se tornam cada vez menores.

Buriti 1, dubl., às 14h30 e 19h15. Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h35 e 22h15. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h10 e 20h50 (sábado e domingo, extra às 14h).

Os Farofeiros

Brasil, 2018. Direção de Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio. Comédia, 1h39. Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar, o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia, e as confusões são muitas.

Buriti 6, às 14h40, 16h50, 19h e 21h10. Cineflix Aparecida 1, às 14h20, 16h40, 19h10 e 21h30. Cinemark Flamboyant 3, às 16h30 e 19h. Cinemark Flamboyant 7, às 13h, 15h30, 18h e 20h40 (sexta e sábado, extra às 23h30). Cinemark Passeio 3, às 13h50, 16h20, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, às 14h30, 17h, 19h20 e 21h45. Kinoplex Goiânia 4, às 15h30, 18h e 20h30 (sábado e domingo, extra às 13h10). Lumière Araguaia 3, às 14h30, 16h40, 18h50 e 21h. Lumière Banana 2, às 14h30, 16h40, 18h50 e 21h. Lumière Bougainville 3, às 14h30, 16h45, 18h45 e 21h. Lumière Portal Norte 3, às 15h15, 17h15, 19h15 e 21h15. Lumière Portal Sul 3, às 14h30, 16h40, 18h50 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, às 13h50, 19h e 21h15.

Torquato Neto – Toda as Horas do Fim

Brasil, 2018. Direção de Eduardo Ades e Marcus Fernando. Documentário, 1h28. A trajetória de vida do poeta, cineasta, compositor e jornalista Torquato Neto, da infância do artista em Teresina, sua cidade natal, até seu aniversário de 28 anos, quando tirou sua própria vida após deixar colaborações indeléveis em movimentos artísticos como a Tropicália.

Cine Cultura, às 20h30.

Corpo e Alma

(Teströl és Lélekröl) – Hungria, 2017. Direção de ldiko Enyedi. Com Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Zoltán Schneider. Drama, 1h56. Legendado. Uma história de amor que começou em sonho, literalmente. Numa dualidade entre o dormir e o acordar, dois jovens que não se conhecem têm sonhos exatamente iguais, e acabam se encontrando diariamente todas as noites nesse mundo paralelo de fantasia. Quando chega a hora de se encontrarem de verdade, a situação se mostra ainda mais complexa.

Cine Cultura, às 16h (somente de domingo a quarta).

Em Pedaços

(Aus Dem Nichts) – Alemanha, França, 2018. Direção de Fatih Akin. Com Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar. Suspense, 1h46. Legendado. Após cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri Sekerci leva uma vida amorosa e tranquila com a esposa Katja Sekerci e o filho Rocco na Alemanha. Certo dia, ele e o menino estão no escritório e morrem vítimas de uma explosão criminosa, tragédia que deixa Katja sem chão. Ela batalha na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista, e, insatisfeita com o desenrolar do caso, decide pela vingança com as próprias mãos.

Lumière Bougainville 2, leg., às 21h10.

Projeto Flórida

(The Florida Project) – EUA, 2018. Direção de Sean Baker. Com Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe. Drama, 1h51. Legendado. Moonee, uma agitada garotinha de 6 anos, apronta com o vizinho Scooty e faz novas amizades nas redondezas dos parques Disney. Ela vive com a mãe numa hospedagem de beira de estrada e as duas contam com a proteção do gerente Bobby na batalha diária pela sobrevivência com poucos recursos e muitos riscos.

Lumière Bougainville 5, às 19h15 e 21h20.

Em cartaz

Todas as Razões para Esquecer

Brasil, 2018. Direção de Pedro Coutinho. Com Johnny Massaro, Bianca Comparato, Regina Braga. Comédia romântica, 1h31. Ao terminar um relacionamento, Antonio acreditava que não teria dificuldades em superar a ex-namorada. Contudo, seus sentimentos não condizem com sua postura, pois, à medida que o tempo passa, a dor da perda se acentua e paliativos como calmantes, bebidas e aplicativos de pegação se mostram incapazes de diminuí-la.

Lumière Banana 5, às 19h10 e 21h10.

Operação Red Sparrow

(Red Sparrow) – EUA, 2018. Direção de Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts. Suspense, 2h21. Legendado. Outrora talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma sparrow, ou seja, uma sedudora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

Buriti 3, dubl., às 21h10. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h45. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 13h45, 16h50 e 20h. Cinemark Passeio 7, dubl., às 16h35. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 18h30 e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 15h e 21h10.

A Maldição da Casa Winchester

(Winchester) – EUA, Austrália, 2018. Direção de Michael e Peter Spierig. Com Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook. Terror, 1h40. Legendado e dublado. Herdeira de uma empresa de armas de fogo, Sarah Winchester está convicta de que é assombrada pelas almas mortas por intermédio do rifle da família Winchester. Após as repentinas mortes do marido e do filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos e, ao avaliá-la, o psiquiatra Eric Price percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece.

Buriti 4, dubl., às 17h15, 19h20 e 21h30. Cine Ritz 2, dubl., às 19h e 21h (exceto sábado). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h30, 19h20 e 21h40. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 14h35, 17h, 19h30 e 22h10. Cinemark Passeio 6, dubl., às 13h15, 15h40, 18h10 e 20h35 (sábado, extra às 23h20). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 15h, 17h30, 19h45 e 22h15. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 19h10. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 19h. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 13h15. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 14h30 e 18h50.

Duda e os Gnomos

(Gnome Alone) – EUA, 2018. Direção de Peter Lepeniotis. Animação, 1h25. Dublado. Liam e sua mãe, Catherine, estão de mudança novamente. Uma nova vida os espera na casa da tia Sylvia, que é rodeada por estranhos gnomos. Com o tempo, Liam percebe que coisas esquisitas estão acontecendo ao redor e aos poucos uma grande amizade surge entre o garoto e os curiosos seres, que têm como propósito proteger a casa dos trolls.

Buriti 5, às 15h50 (sábado e domingo, extra às 14h). Cineflix Aparecida 4, às 14h40. Cinemark Flamboyant 2, às 14h e 16h05. Cinépolis Cerrado 7, às 14h15 e 16h15. Lumière Bougainville 5, às 14h, 15h45 e 17h30. Lumière Portal Norte 1, às 13h30 e 15h20. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h30 e 18h50.

Motorrad

Brasil, 2018. Direção de Vicente Amorim. Com Guilherme Prates, Carla Salle, Emílio Dantas. Suspense, 1h32. Um dos grandes desejos de Hugo é conseguir fazer parte do grupo de motocross do seu irmão mais velho. Decidido, ele rouba algumas peças para que possa montar sua motocicleta. Quando consegue o feito, ele encontra com a turma do irmão em uma cachoeira remota, onde fazem uma trilha e se deparam com um antigo muro. Hugo sugere que eles desmontem o muro e sigam a aventura, mas acabam encontrando a dona do ferro-velho de onde Hugo roubou as peças. Ela os convida para um caminho ainda mais radical, só que a diversão vira uma corrida pela sobrevivência quando eles passam a ser perseguidos por motoqueiros sádicos e sobrenaturais.

Buriti 3, às 14h50. Cinemark Passeio 1, às 13h.

O Insulto

(L’Insulte) – França, Líbano, 2018. Direção de Ziad Doueiri. Com Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha. Drama, 1h52. Legendado. Beirute. Toni é um cristão libanês que sempre rega as plantas de sua varanda e um dia, acidentalmente, acaba molhando Yasser, um refugiado palestino. Assim começa um intenso desacordo que evolui para julgamento com ampla cobertura midiática e toma dimensão nacional.

Lumière Bougainville 2, às 14h (exceto sábado) e 21h10.

A Grande Jogada

(Molly’s Game) – EUA, China, 2018. Direção de Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Drama biográfico, 2h20. Legendado e dublado. Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos devido a uma fatalidade que resultou em um grave acidente, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga dos estudos e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles. Lá conhece Dean Keith, um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente. Logo Molly passa a coordenar jogos de cartas clandestinos, organizados por Dean, que conta com clientes muito ricos e famosos. Fascinada com o ambiente e a possibilidade de enriquecer facilmente, Molly começa a prestar atenção a todos os detalhes para que ela própria possa organizar jogos do tipo.

Lumière Araguaia 4, dubl., às 18h20 e 21h.

A Trama Fantasma

(Phantom Thread) – EUA, 2018. Direção de Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Drama, 2h11. Legendado. Década de 1950. Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge por meio das mulheres que, constantemente, entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante.

Lumière Bougainville 2, às 18h40.

Pantera Negra

(Black Panther) – EUA, 2018. Direção de Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o. Ficção científica, 2h15. Legendado e dublado. Após a morte do rei T’Chaka, o príncipe T’Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, mas uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Buriti 1, 3D, dubl., às 16h30 e 21h15. Buriti 2, dubl., às 14h45, 17h30 e 20h15. Cine Ritz 1, 3D, dubl., às 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 13h30 e 16h10. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 13h30, 16h15 e 19h. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, dubl., às 14h20, e 3D, legen, às 17h20 e 20h15 (sexta e sábado, extra às 23h20). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 13h30. Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 15h20 (somente quarta), 16h15, 19h15 e 22h30. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 15h50, 18h50 e 21h50. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 14h50, 17h50 e 20h50 (sábado, extra às 23h50). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 16h, 19h e 22h (sábado e domingo, extra às 13h10). Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 14h45 e 18h, e 3D, leg., às 21h. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 15h45 (sábado e domingo, extra às 13h), e 3D, leg., às 18h30 e 21h15. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 17h50. Lumière Araguaia 1, dubl., às 17h, e 3D, dubl., às 14h e 20h. Lumière Araguaia 2, dubl., às 18h20 e 21h. Lumière Banana 1, dubl., às 14h e 17h, e leg., às 20h. Lumière Banana 4, dubl., às 14h30, 18h e 21h. Lumière Bougainville 1, dubl., às 14h, e leg., às 16h40 e 21h30. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 13h30 e 21h, e leg., às 16h10. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 13h20, 15h55 e 21h10, e leg., às 18h30. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 21h. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h e 19h30.

Três Anúncios para um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) – Reino Unido, EUA, 2018. Direção de Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Drama, 1h56. Legendado. Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Cinemark Flamboyant 5, às 23h10 (somente sexta e sábado). Kinoplex Goiânia 6, às 16h30. Lumière Bougainville 1, às 19h15.

A Forma da Água

(The Shape of Water) – EUA, 2018. Direção de Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Romance dramático, 2h03. Legendado. Década de 1960. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate, ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Cinemark Flamboyant 3, às 21h35. Kinoplex Goiânia 2, às 18h10. Lumière Bougainville 2, às 16h15.

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed) – EUA, 2018. Direção de James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson. Drama erótico, 1h46. Legendado e dublado. Superados os principais problemas, Anastasia e Christian agora têm amor, intimidade, dinheiro, sexo, relacionamento estável e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois e fantasmas do passado como Jack Hyde e Elena Lincoln voltam a impedir a paz do casal.

Buriti 3, dubl., às 16h50 e 19h. Cine Ritz 2, dubl., às 21h (somente sábado). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h50. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 18h20 e 20h50 (exceto sexta). Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h30, 16h05, 18h40 e 21h10. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h20, 17h45 e 20h15 (exceto sexta; sábado e domingo, extra às 13h). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h10). Lumière Araguaia 2, dubl., às 14h e 16h10. Lumière Araguaia 5, dubl., às 14h30, 16h40, 19h e 21h10. Lumière Banana 3, dubl., às 14h, 16h20, 18h45 e 20h50. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 16h40 e 21h.

Viva – A Vida é uma Festa

(Coco) – EUA, 2018. Direção de Lee Unkrich e Adrian Molina. Animação, 1h45. Dublado. Apesar de a música ter sido banida há gerações em sua família, Miguel, 12 anos, sonha em se tornar um grande músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para provar o seu talento, Miguel se vê na deslumbrante e pitoresca Terra dos Mortos seguindo uma misteriosa sequência de eventos. Ao longo do caminho, ele conhece o trapaceiro encantador Hector e, juntos, eles partem em uma jornada extraordinária para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.

Lumière Banana 5, às 14h40 e 17h.

O Touro Ferdinando

(Ferdinand) – EUA, 2018. Direção de Carlos Saldanha. Animação, 1h49. Dublado. Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. À medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinando é escolhido acidentalmente.

Buriti 4, às 15h (somente sábado e domingo). Cine Ritz 1, às 11 h (somente domingo). Cinemark Flamboyant 8, às 13h40 (exceto quarta). Cinemark Passeio 7, às 14h. Lumière Araguaia 4, às 14h e 16h10.

Paulistas

Brasil, 2018. Direção de Daniel Nolasco. Documentário, 1h26. Por intermédio do olhar dos irmãos Samuel, Vinícius e Rafael, o documentário apresenta as transformações de Paulistas, região rural de Goiás. Os três se mudaram para Catalão, que fica na região urbana, deixando para trás a cidade onde nasceram, para onde voltam no período de férias.

Cine Cultura, às 19h.

Sessão Cineclube

Antônio das Mortes

Cine Cultura, até sábado, com entrada gratuita. Quinta-feira: curtas-metragens Autonomia, Desterro, Altar e Dedo de Deus. Sexta-feira: curta 295.5 e Teorema, de Pier Paolo Pasolini. Sábado: Sabriskie Point, de Michelangelo Antonioni (sessão seguida de debate).