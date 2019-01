Magazine Confira a programação das salas de cinema de Goiânia de 10 a 16 de janeiro

Estreias Homem-Aranha no Aranhaverso (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – EUA, 2019. Direção de Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Animação, 1h57. 10 anos. Dublado. Buriti 1, 3D, dubl., às 14h40 e 19h30. Buriti 2, dubl., às 14h, 16h25, 18h50 e 21h15. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30 e 15h50 (domingo, extra...