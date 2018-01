Confira a programação da semana dos cinemas de Goiânia e Aparecida

Estreias

Viva – A Vida é uma Festa

(Coco) – EUA, 2018. Direção de Lee Unkrich e Adrian Molina. Animação, 1h45. Dublado. Apesar de a música ter sido banida há gerações em sua família, Miguel, 12 anos. sonha em se tornar um grande músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para provar o seu talento, Miguel se vê na deslumbrante e pitoresca Terra dos Mortos seguindo uma misteriosa sequência de eventos. Ao longo do caminho, ele conhece o trapaceiro encantador Hector e, juntos, eles partem em uma jornada extraordinária para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.

Cine Ritz 1, às 14h e 16h10 (domingo, extra às 11h), e 3D, às 18h20 e 20h30. Cinemark Flamboyant 6, às 19h30. Cinemark Flamboyant 8, 3D, às 13h20, 16h, 18h40 e 21h10. Cinemark Passeio 1, às 11h50, 14h20, 17h e 19h30. Cinemark Passeio 5, 3D, às 13h20, 16h, 18h40 e 21h10. Cinépolis Cerrado 1, 3D, às 15h, 18h e 21h (sábado e domingo, extra às 12h30). Cinépolis Cerrado 4, às 14h e 16h15 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinépolis Cerrado 5, 3D, às 14h30 e 17h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 13h30 e 16h. Kinoplex Goiânia 3, 3D, às 13h30, 15h50, 18h10 e 20h30. Lumière Araguaia 5, às 14h, 16h10, 18h15 e 20h15. Lumière Banana 5, às 13h40, 15h50, 18h e 20h10. Lumière Bougainville 1, às 14h, 16h05, 18h15 e 20h20. Lumière Portal Norte 2, às 14h20, 16h30 e 18h45. Lumière Portal Norte 3, às 20h30. Lumière Portal Sul 4, às 14h, 16h10, 18h10 e 20h20.

O Touro Ferdinando

(Ferdinand) – EUA, 2018. Direção de Carlos Saldanha. Animação, 1h49. Dublado. Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. À medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinando é escolhido acidentalmente.

Buriti 1, 3D, às 14h20 e 19h. Buriti 2, às 15h, 17h10, 19h20 e 21h30. Cine Ritz 2, às 18h30, e 3D, às 16h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 2, às 13h30, 15h30, 17h30 e 19h35. Kinoplex Goiânia 2, às 14h, 16h10 e 18h20. Multicine Cidade Jardim 2, às 16h45, e 3D, às 14h30 e 19h.

120 Batimentos por Minuto

(120 Battements par Minute) – França, 2017. Direção de Robin Campillo. Com Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel. Drama, 2h23. Dublado. França, início dos anos 1990. O grupo ativista Act Up está intensificando seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção e do tratamento em relação à aids, que mata cada vez mais há uma década. Recém-chegado ao grupo, Nathan logo fica impressionado com a dedicação de Sean junto ao grupo, apesar de seu estado de saúde delicado.

Lumière Banana 3, às 15h20, 18h10 e 21h.

Em cartaz

Roda Gigante

(Wonder Wheel) – EUA, 2017. Direção de Woody Allen. Com Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake. Drama, 1h41. Legendado. A atriz Ginny, casada com Humpty , acaba se apaixonando pelo salva-vidas Mickey. Mas quando sua enteada, Carolina, também cai de amores pelo rei da praia, as duas começam uma forte concorrência.

Lumière Bougainville 5, às 17h30, 19h35 e 21h40.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle) – EUA, 2017. Direção de Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Ação, 1h59. Dublado. Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Buriti 1, 3D, dubl., às 16h30 e 21h10. Buriti 5, dubl., às 14h25, 16h50, 19h15 e 21h40. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h20 e 16h50. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 14h, 16h30, 19h10 e 21h30. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 13h30, 16h10, 19h e 21h30. Cinemark Flamboyant 4, 3D, dubl., às 12h45, 15h20, 18h e 20h40, e 3D, leg., às 23h10 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30 (sábado e domingo, extra às 11h). Cinemark Passeio 7, às 12h45, 15h20, 18h e 20h40 (sábado, extra às 23h20). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 18h40, e leg., às 21h30. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 19h30 e 22h20. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 14h45, 17h30 e 20h30. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 22h. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 13h55, 16h30 e 19h. e 3D,leg., às 21h30. Lumière Araguaia 4, dubl., às 14h, 19h e 21h30, e 3D, dubl., às 16h30. Lumière Banana 1, dubl., às 16h30, 19h e 21h30, e 3D, dubl., às 14h. Lumière Bougainville 4, às 16h30 e 19h, e 3D, às 14h, e leg., às 21h. Lumière Portal Norte 1, às 16h30, 18h50 e 21h10, e 3D, às 14h. Lumière Portal Sul 1, às 16h30, 18h50 e 21h10, e 3D, às 14h. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h, 18h50 e 21h20.

A Origem do Dragão

(Birth of the Dragon) – China, EUA, 2017. Direção de George Nolfi. Com Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen. Ação, 1h43. Dublado. Bruce Lee, célebre lutador de artes marciais, e seu rival, o mestre de kung fu Wong Jack Man, tentam resolver suas desavenças e divergências em uma luta sem regras. O embate, que se deu na Califórnia com poucas testemunhas, viria a se tornar o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande ator de cinema.

Cinemark Passeio 5, às 23h40 (somente sábado). Lumière Banana 4, às 21h.

Blow Up: Depois Daquele Beijo

(Blow Up) – Reino Unido, Itália, 1966. Direção de Michelangelo Antonioni. Com Jane Birkin, Tsai Chin, Jimmy Page. Drama, 1h50. Legendado. Thomas é um fotógrafo de moda que não suporta mais o mundo em que vive, no qual jovens mulheres o perseguem para serem fotografadas na esperança de se tornarem grandes modelos. Um dia, ao passar por um parque de Londres, ele vê um casal à distância e resolve fotografá-los. Ao vê-lo Jane corre ao seu encontro, pedindo que lhe entregue os negativos das fotos. Ele se recusa e vai embora, mas ela descobre o endereço de seu estúdio e vai visitá-lo. Lá Jane tenta seduzi-lo e Thomas a engana, entregando outro rolo fotográfico. Ao revelar as fotos, Thomas percebe que pode ter documentado, sem querer, um assassinato.

Cine Cultura, às 14h30.

A Bela da Tarde

(Belle de Jour) – Frana, Itália, 1966. Direção de Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli. Drama, 1h40. Legendado. Séverine é uma jovem rica e bonita, porém infeliz. Ela ama seu marido, um médico, mas eles não são tão íntimos quanto ela deseja. Ela procura um discreto bordel, comandado pela Madame Anais, para realizar suas fantasias eróticas e e conseguir o prazer que seu marido não consegue lhe dar. Ela trabalha como prostituta à tarde e à noite retoma a vida de casada, mas um cliente abusivo promete complicar a situação.

Cine Cultura, às 16h30.

Colo

Portugal, 2017. Direção de Teresa Villaverde. Com João Pedro Vaz, Alice Albergaria Borges, Beatriz Batarda. Drama, 2h16. Em Portugal, uma família de classe média passa por grave crise financeira. O pai perde o emprego e não consegue encontrar outro trabalho, a mãe consegue achar uma segunda ocupação para aumentar a renda, mas anda sempre cansada e mal tem tempo para em casa. Enquanto se tornam estranhos uns aos outros, a filha adolescente, negligenciada por ambos e cheia de segredos, começa a se rebelar.

Cine Cultura, às 18h30.

O Outro Lado da Esperança

(Toivon Tuolla Puolen) – Finlândia, Alemanha, 2017. Direção de Aki Kaurismäki. Com Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. Comédia dramática, 1h40. Legendado. Khaled fugiu da guerra na Síria e foi buscar asilo na Europa. Depois de percorrer vários países, solicita a permissão de estadia na Finlândia. Enquanto espera pela resposta, busca pela irmã, desaparecida, e consegue a ajuda de um pequeno comerciante, Wisktröm, que aceita empregá-lo em seu pequeno restaurante.

Cine Cultura, às 21h.

Fala Sério, Mãe!

Brasil, 2017. Direção Pedro Vasconcelos. Com Ingrid Guimarães, Larissa Manoela e Marcelo Laham. Comédia. 1h19. Livre. Angela Cristina é mãe da adolescente Maria de Lourdes. As duas vivem uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Embora teimosa, a filha sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Já Malu tem que guiar a filha durante a adolescência, uma das fases mais complicadas da vida.

Buriti 6, às 14h45, 16h30, 18h15, 20h e 21h45. Cineflix Aparecida 1, às 14h15, 18h45, 19h15 e 21h45. Cinemark Flamboyant 5, às 15h40 e 17h45. Cinemark Flamboyant 7, às 14h, 16h25, 18h25 e 20h50 (sexta e sábado, extra às 23h; sábado e domingo, extra às 11h45). Cinemark Passeio 3, às 13h10, 15h40, 17h45, 19h50 e 22h10. Cinépolis Cerrado 3, às 13h15, 15h15, 17h15, 19h15 e 21h15. Kinoplex Goiânia 5, às 13h30, 15h20, 17h20, 19h10 e 21h. Lumière Araguaia 3, às 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Lumière Banana 4, às 13h30, 15h15, 17h e 19h. Lumière Bougainville 3, às 13h50, 15h40, 17h30 e 19h20. Lumière Portal Norte 3, às 13h20, 15h10, 17h e 18h45. Lumière Portal Sul 2, às 13h30, 15h15, 17h e 18h50. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h30 e 19h10.

O Rei do Show

(The Greatest Show) - EUA, 2017. Direção Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron. Musical. 1h45. Livre. Dublado e legendado. A história de P.T. Barnum, showman conhecido como “Príncipe das falcatruas”. Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o “O Maior Espetáculo da Terra”, em cartaz até hoje no Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h20. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 12h20. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 23h40 (somente sábado). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 13h40. Lumière Bougainville 2, leg., às 14h, 16h05 e 18h15.

As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas

Espanha, 2017. Direção Enrique Gato. Com Oscar Barberán, Trevor White e MIchelle Jenner. Animação. 1h26. Livre. Dublado. Tadeo, pedreiro e aspirante a arqueólogo, é muito aventureiro e sempre se mete em grandes aventuras. Quando ele descobre que o colar do rei Midas, que transformava tudo que tocava em ouro, existiu de verdade, ele logo sai numa jornada com seus amigos rumo a Los Angeles. Mas um problema surge quando Sara, uma de suas amigas, desaparece misteriosamente.

Buriti 3, às 14h30. Cine Ritz 2, às 14h30. Cinemark Flamboyant 2, às 11h30 (somente sábado e domingo). Lumière Araguaia 2, às 14h20, 16h20 e 18h20. Lumière Banana 2, às 16h20. Lumière Banana 3, às 13h30. Lumière Bougainville 5, às 13h50 e 15h40. Lumière Portal Sul 3, às 16h50.

Star Wars: Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi) – EUA, 2017. Direção de Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Ficção científica, 2h30. Legendado e dublado. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre Jedi. Paralelamente, o Primeiro Império de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde.

Buriti 3, dubl., às 21h15. Cine Ritz 2, 3D, dubl., às 20h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h50. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 21h45. Cinemark Passeio 1, dubl., às 22h. Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 18h45. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h50. Lumière Araguaia 1, dubl., às 14h30, 17h30 e 20h30. Lumière Banana 2, dubl., às 13h30, 18h10 e 21h. Lumière Bougainville 2, leg., às 20h20. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 20h50.Lumière Portal Sul 3, dubl., às 14h e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 21h05.

Extraordinário

(Wonder) – EUA, 2017. Direção de Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay. Drama familia, 1h53. Legendado e dublado. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele precisará se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Buriti 4, dubl., àS 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h10, 16h30, 19h10 e 21h40. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 14h10, 16h40, 19h15 e 22h. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 15h, 18h10 e 21h (sábado, extra às 23h30). Cinemark Passeio 2, dubl., às 12h30, 15h30, 18h20 e 21h (sábado, extra às 23h30). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h45, 16h30, às 19h e 21h45. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h50 e 16h20, e leg., às 18h50 e 21h20. Lumière Bougainville 3, leg., às 21h10. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 20h40. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 18h45. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h55.

Assassinato no Expresso Oriente

(Murder on the Orient Express) – EUA, 2017. Direção de Kenneth Branagh. Com Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Suspense policial, 1h54. Legendado. O detetive Hercule Poirot embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Bouc, que coordena a viagem. Já a bordo, ele conhece os demais passageiros e resiste à insistente aproximação de Edward Ratchett, que deseja contratá-lo para ser seu segurança particular. Na noite seguinte, Ratchett é morto em seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que use suas habilidades dedutivas de forma a desvendar o crime cometido.

Kinoplex Goiânia 6, às 18h40 e 21h10.

Os Parças

Brasil, 2017. Direção de Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa. Comédia, 1h40. Chantageados e enganados por um ambicioso trambiqueiro, Toinho, Ray Van, Pilôra e Romeu precisam organizar uma festa inesquecível de casamento sem nenhum dinheiro no bolso. Caso falhem, terão de lidar com o maior contrabandista da famosa Rua 25 de Março em São Paulo, que é também o pai da noiva.

Cinemark Flamboyant 5, às 13h, 20h e 22h10. Cinemark Passeio 6, às 11h30 (somente sábado e domingo).

Liga da Justiça

(Justice League) – EUA, 2017. Direção de Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. Aventura, 2h. Dublado. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash –, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Buriti 3, às 16h20 e 18h50. Cineflix Aparecida 2, 3D, às 21h30. Cinemark Passeio 6, às 14h, 17h20, 20h20 e 23h10. Kinoplex Goiânia 6, às 16h. Lumière Araguaia 2, às 20h20.