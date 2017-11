Confira a programação da semana das salas de cinema de Goiânia e de Aparecida (16 à 22/11)

Pré-estreia

Pai em Dose Dupla 2,

(Daddy’s Home 2) – EUA, 2017. Direção de Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson. legendado e dublado. Comédia, 1h38. Buriti 3,

dubl., às 21h40 (sexta, sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, às 21h40 (sexta, sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 19h15 (sexta, sábado e domingo). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h10 (sexta, sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 21h30 (sexta, sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 20h (sábado, domingo e segunda) e 20h50 (sexta). Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação: a súbita aparição dos pais, que possuem comportamentos diferentes.

Estreia

Uma Razão para Viver

(Breathe) – Reino Unido, 2017. Direção de Andy Serkis. Com Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg. Drama, 1h57. Legendado. Cinemark Flamboyant 2,

às 18h40 e 21h30. Lumière Bougainville 3, às 18h40 e 21h. Em 1958, Robin Cavendish, carismático e aventureiro comerciante britânico, sê ve de repente paralisado por poliomielite contraída em viagem de trabalho ao Quênia. Grávida do primeiro filho, sua esposa Diana escuta dos médicos que ele jamais sairá da cama e não deverá viver muito mais tempo. Deprimido por não mover nada abaixo da cabeça, Robin inicialmente deseja morrer, mas o inabalável amor de Diana o faz olhar de outra maneira para a situação e desafiar os limites impostos. Baseado em fatos reais.

Em cartaz

Liga da Justiça

(Justice League) – EUA, 2017. Direção de Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. Aventura, 2h. Legendado e dublado. Buriti 2,

3D, dubl., às 14h20, 16h50, 19h20 e 21h50. Buriti 5, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30 e 16h, e 3D, dubl., às 18h30 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 18h, e 3D, dubl., às 15h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h, 16h30 e 19h. Cineflix Aparecida 2, 3D, leg., às 21h50. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, dubl., às 13h10 (sábado, domingo e segunda), e 3D, leg., às 16h, 18h50 e 21h40 (sábado, domingo e segunda, extra às 13h10). Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 15h10. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 19h30 e 22h10 (sábado e domingo, extra às 13h50 e 16h40). Cinemark Flamboyant 8, 3D, dubl., às 12h30 e 15h20 (somente sábado e domingo), e 3D, leg., às 18h10 e 21h (sábado, extra às 23h35). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 19h30 (sábado e domingo, extra às 13h50 e 16h40), e 3D, leg., às 22h20. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h10, 16h, 18h50 e 21h40. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 18h10 e 21h (sábado e edomingo, extra às 12h30 e 15h20; sábado, extra às 23h50). Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 17h30 e 20h20. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 15h, 18h e 21h (sábado e domingo, extra às 12h30). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h e 17h, e leg., às 20h (sexta e sábado, extra às 22h45). Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 13h, 16h e 19h, e 3D, leg., às 22h. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 18h30 e 21h (sábado, domingo e segunda, extra às 13h30 e 16h). Kinoplex Goiânia 3, leg., às 18h e 20h30. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h (exceto terça e quarta), 16h30, 19h e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h e 17h30 (sábado, domingo e segunda). Lumière Araguaia 1, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Lumière Araguaia 3, leg., às 18h50. Lumière Araguaia 4, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Banana 1, 3d, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Lumière Banana 4, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Banana 5, leg., às 18h50. Lumière Bougainville 1, leg., às 18h30 e 21h, e 3D, leg., às 13h30 e 16h. Lumière Bougainville 4, dubl., às 18h50 e 21h20, e 3D, dubl., às 14h e 16h30. Lumière Portal Norte 1, dubl., às 16h e 21h, e 3D, dubl., às 13h30 e 18h30. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 16h30 e 21h30, e 3D, dubl., às 14h e 19h. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 14h30, 17h05 e 19h45. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h55, 18h45 e 21h20. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e The Flash –, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Gosto Se Discute

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Cássio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann, Gabriel Godoy. Comédia dramática, 1h30. Buriti 6,

às 14h40 e 19h10. Cineflix Aparecida 4, às 15h, 17h20, 19h20 e 21h20. Cinemark Passeio 7, às 13h. Cinépolis Cerrado 3, às 14h40 e 16h40. Cinépolis Cerrado 4, às 13h45, 15h40, 17h45, 19h40 e 21h45. Kinoplex Goiânia 3, às 13h50 (exceto terça e quarta) e 15h50. Kinoplex Goiânia 5, às 16h50 e 18h40 (exceto sábado, domingo e segunda; hoje,terça e quarta, extra às 20h50). Lumière Bougainville 2, às 13h30, 15h15 e 17h. Lumière Portal Norte 3, às 13h40, 15h30 e 17h15. Augusto é o chef de um restaurante requintado, estabelecido há anos, que está em baixa devido ao sucesso de um ex-pupilo, Patrick, que trabalha em um food truck bem na praça em frente ao estabelecimento. Devido à situação, o banco que também é sócio do restaurante indica a rigorosa Cristina para ser a nova gerente. Ela de imediato bate de frente com Augusto, já que deseja alterar a rotina do local de forma a torná-lo rentável. Só que, em meio à pressão em criar um novo cardápio, Augusto passa a ter uma rara síndrome que faz com que perca o paladar.

Churchill

Reino Unido, EUA, 2017. Direção de Jonathan Teplitzky. Com Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery. Drama biográfico, 1h45. Legendado. Lumière Bougainville 5,

às 19h e 21h10. Inglaterra, 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Às vésperas da realização da Operação Overlord, quando tropas aliadas desembarcaram na Normandia para enfrentar o exército nazista, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill batalha nos bastidores para que a ação militar seja adiada.

Bom Comportamento

(Good Time) – EUA, Luxemburgo, 2017. Direção de Ben Safdie, Joshua Safdie. Com Robert Pattinson, Ben Safdie, Buddy Duress. Suspense, 1h41. Legendado. Lumière Bougainville 5,

às 16h45. O plano de Constantine Nikas era assaltar um banco e descolar uma boa quantia em dinheiro, mas nada sai como o planejado e seu irmão mais novo acaba sendo preso. Decidido a resgatá-lo, Constantine embarca em uma perigosa corrida contra o relógio, e onde ele mesmo é o próximo alvo da polícia.

Pendular

Brasil, Argentina, França, 2017. Direção de Júlia Murat. Com Raquel Karro, Rodrigo Bolzan, Neto Machado. Drama, 1h48. Cine Cultura,

às 18h30. Em um galpão abandonado, um casal de artistas contemporâneos observa a arte, a performance e sua intimidade se misturarem. A partir de sequentes contradições, eles vão aos poucos perdendo sua capacidade de distinguir o que faz parte dos seus projetos artísticos e o que nada mais é que a relação amorosa, criando até mesmo um conflito com seu passado.

Afterimage

(Powidoki) – Polônia, 2017. Direção de Andrzej Wajda. Com Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska. Drama biográfico, 1h38. Legendado. Cine Cultura,

às 16h30. Wladyslaw Strzeminski, é um artista de vanguarda polonês que superou todas as dificuldades impostas pelas suas deficiências físicas – ele não possuía uma perna e um braço – e também o ódio, a indiferença e a crueldade dispensados pelas autoridades de seu país para se tornar um dos artistas mais reverenciados do século 20, uma verdadeira força da natureza que batalhou com todas as forças para construir seu progressista e genial programa artístico.

Invisível

(Invisible) – Brasil, Argentina, 2017. Direção de Pablo Giorgelli. Com Mora Arenillas, Mara Bestelli, Agustina Fernandez. Drama, 1h30. Legendado. Cine Cultura,

às 20h30. Lumière Bougainville 5, às 14h40. Buenos Aires, Argentina. Ely é uma jovem de 17 anos que vive com sua mãe, Susana, em um pequeno apartamento em um conjunto habitacional localizado no bairro de La Boca. Ela mantém uma relação distante com a mãe e leva uma rotina pesada, se dividindo entre as atividades domésticas e o trabalho diário num pet shop. Tudo muda quando ela descobre que está grávida de Raúl, bem mais velho, casado e seu chefe. Consumida pela angústia, a jovem terá de fazer uma difícil decisão: fazer ou não um aborto.

Como Nossos Pais

Brasil, 2017. DIreção de Laís Bodanzky. Com Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena. Drama, 1h42. Cine Cultura,

às 14h30. Rosa, 38 anos, é uma mulher que se encontra em uma fase peculiar de sua vida, marcada por conflitos pessoais e geracionais: ao mesmo tempo em que precisa desenvolver sua habilidade como mãe de suas filhas, manter seus sonhos, seus objetivos profissionais e enfrentar as dificuldades do casamento, também continua sendo filha de sua mãe, Clarice, com quem possui uma relação cheia de conflitos.

Depois Daquela Montanha

(The Mountain Between Us) – EUA, 2017. Direção de Hany Abu-Assad. Com Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges. Drama, 1h47. Legendado. Cinemark Flamboyant 3,

às 16h30, 19h15 (exceto sexta, sábado e domingo) e 22h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 13h55 (exceto terça e quarta), 16h20, 18h50 e 21h20. Alex, uma jornalista que está indo preparar seu casamento, e Ben, um doutor voltando de uma conferência médica, pegariam o mesmo avião, mas o voo é cancelado e os dois estranhos decidem fretar um jatinho. Durante a viagem, o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Um romance começa a ganhar força enquanto eles tentam sobreviver, feridos e perdidos.

Big Pai, Big Filho

(The Son of Bigfoot) – Bélgica, 2017. Direção de Ben Stassen e Jérémie Degruson. Animação, 1h32. Dublado. Buriti 1,

às 14h (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, às 13h30, 15h45 e 17h40. Cinemark Passeio 2, às 13h40. Cinépolis Cerrado 7, às 13h15 e 15h20. Lumière Banana 2, às 14h. Lumière Bougainville 3, às 14h15. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h15. Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai. Até que ele descobre que seu pai não é o lendário Pé Grande.

Historietas

Assombradas, o Filme

Brasil, 2017. Direção de Victor-Hugo Borges. Animação, 1h30. Buriti 3,

às 15h50 e 17h45. Pepe mora com sua avó, uma bruxa-empresária, e descobre que é adotado. Ao saber que seus pais estão vivos, ele parte em uma aventura para encontrá-los.

A Noiva

(Nevesta) – Rússia, 2017. Direção de Svyatoslav Podgayevskiy. Com Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok, Igor Khripunov. Terror, 1h33. Dublado. Buriti 3,

dubl., às 19h40. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h40 e 21h40 (exceto sexta, sábado e domingo). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h10 (sexta, sábado e domingo, às 16h15). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 18h40 e 21h30 (exceto sexta, sábado e domingo). Nastya viaja com seu futuro marido para a casa da família dele. Ao chegar, ela percebe que a visita pode ter sido um erro. Rodeada por estranhos, ela passa a ter visões horríveis à medida que a família dele a prepara para uma tradicional cerimônia de casamento eslava.

Thor: Ragnarock

EUA< 2017. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett. Ficção científica, 2h11. Legendado e dublado. Buriti 1,

3D, dubl., às 16h, 18h40 e 21h20. Buriti 4, dubl., às 14h40, 17h20 e 20h. Buriti 6, dubl., às 16h30 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 20h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 13h40, 16h20 e 19h10. Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 15h35, 18h25 e 21h15 (sábado e domingo, extra às 12h15; terça, somente às 15h35). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h15, 17h15 e 20h (sábado, extra às 23h). Cinemark Passeio 1, dubl., às 14h30, 17h45 e 20h45 (sábado, extra às 23h40). Cinemark Passeio 2, dubl., às 16h15 (exceto sexta, sábado e domingo) e 22h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 15h30, 18h25 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 12h15). Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 13h30, 16h20, 19h20 e 22h20. Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 17h30 e 20h30. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 13h (exceto terça e quarta) e 15h40, e leg., às 18h20 e 21h10. Lumière Araguaia 2, dubl., às 18h10. Lumière Araguaia 5, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Lumière Banana 3, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Lumière Bougainville 2, leg., às 18h50 e 21h20. Lumière Bougainville 3, leg., às 16h10. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 19h e 21h30. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 17h45 e 20h45. Thor está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela.

Tempestade

– Planeta em Fúria

(Geostorm) – EUA, 2017. Direção de Dean Devlin. Com Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish. Ficção científica, 1h49. legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 3,

leg., às 13h40. Lumière Araguaia 3, dubl., às 14h20, 16h40 e 21h10. A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, de forma a controlar o próprio clima. O sistema Danny Boy é coordenado por Jake Lawson, que é afastado da função e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max. Três anos depois, o sistema apresenta falhas, Jake é convocado para descobrir o que está acontecendo.

Além da Morte

(Flatliners) – EUA, 2017. Direção de Niels Arden Oplev. Com Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev. Suspense, 1h49. Dublado. Lumière Banana 5,

às 14h20, 16h30 e 21h10. Lumière Portal Sul 3, às 21h. Na esperança de fazer algumas descobertas, estudantes de medicina começam a explorar o reino das experiências de quase morte. Cada um deles passa pela experiência de ter o coração parado e depois revivido. Eles passam a ter visões em flash, como pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que cometeram.

Como Se Tornar

o Pior Aluno da Escola

Brasil, 2017. Direção de Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Carlos Villagrán, Joana Fomm e Fábio Porchat. Comédia. 1h46. 14 anos. Cine Ritz 2,

às 13h30. Kinoplex Goiânia 1, às 13h50 (somente hoje e sexta) e 16h10 (exceto sábado, domingo e segunda). Bernardo e Pedro têm dificuldades para cumprir todas as regras da escola. No banheiro do colégio, Pedro encontra um diário com dicas para instaurar o caos na escola sem ser notado.

As Aventuras do

Capitão Cueca

(Captain Underpants: The First Epic Movie). EUA, 2017. Direção de David Soren. Com vozes de Kevin Hart, Ed Helms e Thomas Middleditch. Animação. 1h30. Dublado. Livre. Cine Ritz 2,

às 11h (somente domingo). Kinoplex Goiânia 5, às 13h (sábado, domingo e segunda). George e Harold, hipnotizam seu diretor e o fazem pensar que é um super-herói incrivelmente entusiasmado, chamado Capitão Cueca.

Divórcio

Brasil, 2017. Direção de Pedro Amorim. Com Camila Morgado, Murilo Benício, Luciana Paes. Comédia dramática, 1h50. Cinemark Flamboyant 8,

às 13h25 e 15h50 (exceto sábado e domingo). Cinemark Passeio 3, às 14h e 16h40 (exceto sábado e domingo). Lumière Araguaia 2, às 13h45. Lumière Banana 2, às 16h. Lumière Portal Sul 3, às 13h45. Noeli e Júlio levam uma vida humilde, até que ficam ricos depois de criar um molho de tomate. Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d’água para a separação. Enquanto vão em busca do melhor advogado para defender o patrimônio, os dois se envolvem num processo de divórcio complicado.

Bingo, o Rei das Manhãs

Brasil, 2017. Direção de Daniel Rezende. Com Vladimir Brichta, Leandra Leal, Augusto Madeira. Drama biográfico, 1h53. Lumière Araguaia 2,

às 15h55 e 20h50. Lumière Banana 2, às 18h50 e 21h. Lumière Portal Sul 3, às 15h50. Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Esta frustração o levou a se envolver com drogas.

Detetives do

Prédio Azul, o Filme

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta. Família, 1h30. Cinemark Flamboyant 2,

às 14h e 16h15 (exceto sábado, domingo e segunda). Cinemark Passeio 5, às 13h30 e 15h50 (exceto sábado e domingo). Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição.

Polícia Federal,

a Lei é para Todos

Brasil, 2017. Direção de Marcelo Antunez. Com Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky. Drama, 1h47. Cinemark Flamboyant 2,

às 16h15 (sábado, domingo e segunda). Cinemark Flamboyant 7, às 14h30 e 17h (exceto sábado e domingo). Inspirado em fatos reais sobre a Operação Lava-Jato, uma série de investigações sobre a corrupção no Brasil.

Minha Mãe É uma Peça 2

Brasil, 2017. Direção de César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Comédia, 1h36. Cinemark Flamboyant 4,

às 13h (sábado, extra às 23h10). Cinemark Passeio 7, às 15h. Dona Hermínia está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV.