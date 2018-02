Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (2)

SHOW

Violino Lounge Band – No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingressos: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Rua 15, c/ Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

HAPPY HOUR

Igor Reais – Na praça de alimentação do Aparecida Shopping, a partir das 18h30. Av. Independência, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia. Informações: 3545-4600.

NOITE

Guido – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.

DJs Celso Duarte, Victor Basílio e Iara Kevene – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

Caio A., Guedes, Tata C. – No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, Jardim Goiás. Informações: 3281-4308.

DJs Rodrigo Melo, Rafael de Paula, Lucas Led – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Ed. Executive Tower, AV. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Guilherme Talma – Lançamento de DVD. No Santafé Hall, a partir das 23 horas. Av. 136, º 222, Setor Marista. Informações; 3945-7980.

DJs Lipe, Trancoso, Yas, Yanz – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

DJ Luis del Villar – No Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Cleiton Júnior – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 99187-5078.

Bandas Mákina e Versário – No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

DJs Tiusam, Tulio F. – No Metropolis Pub, a partir das 23 horas. Rua 83, nº 322, Setor Sul.

EXPOSIÇÃO

Lembranças – Mostra com trabalho do artista plástico Olímpio Bezerra. Na Sala Reinaldo Barbalho, do Museu de Arte de Goiânia (MAG). Visitação aberta de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Bosque dos Buritis, Rua 1, nº 605, Setor Oeste. Informações: 3524-1196. Até dia 11.

Pedra Fundamental – Exposição com obras de cerca de 40 artistas. Na Galeria Municipal Siron Franco, na nova sede da Secretaria Municipal de Cultura. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Av. Parque Atheneu, nº 1.477, Parque Atheneu (antigo prédio do 8º Juizado Especial Cívil).

SÁBADO (3)

TEATRO

O Doente Imaginário – Estreia da Cia. Oops!.. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingressos: R$ 5 (comerciários e dependentes), R$ 6 (conveniados), R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira) Rua 15, c/ Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714 e 98408-7294.

SHOW

Sérgio Reis e Renato Teixeira – No projeto Amizade Sincera. No Teatro Rio Vermelho, às 21 horas. Ingresso: Plateia inferior R$ 120 (meia) e superior R$ 80 (meia). Quem doar 1 kg de alimento paga meia. Centro de Convenções de Goiânia, Rua 4, Centro. Informações: www.meubilhete.com.

Festival Todas as Tribos – No Centro Cultural Martim Cererê, a partir das 17 horas. Ingresso: R$ 40. Valor de segundo lote, sujeito a alteração. Rua 94-A, Setor Sul. Informações: 99225-9952.

NOITE

Thaís Oliveira, Poison, Túlio F. – No Metropolis Pub, a partir das 23 horas. Rua 83, nº 322, Setor Sul.

DJs Laurize, Jerac, Marthan – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Rua 137. nº 241, Setor Marista. Informações; 3956-0610.

DJs Hugo, Wallen, André Queiroz, Silver, Paolo, João Lemoz – No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, nº 219, Jardim Goiás. Informações: 3281-4308. Colemar Neto, Túlio & Max, VJ

André Melo – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Ed. Executive Tower, Av. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Paulo Ricardo – No Bolshoi Pub, a partir da 0h30 (casa aberta a partir das 21 horas). Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

MC Fiote, Maurício & Eduardo – No Santa Fé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DJs Yuri Batista, Felipe Alencar, Cláudio F. – No El Club, a partir das 23 horas. Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Informações: 3092-4624.

Allef Junior, Argentino, Fogueteiro, Arthur Fabrício – No Coco Club, a partir das 22 horas. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 99187-5078.

EXPOSIÇÃO

DOMINGO (4)

TEATRO

Patrulha Canina – Espetáculo infantil. No Teatro Goiânia, às 15 horas. Ingresso: R$ 30 (inteira). Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 99218-7033.

SHOW

Aline Miklos e Trio Cañón – Repertório de de música francesa, tango e samba. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Praça Universitária, Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

ALMOÇO

Marcus Pietro e os convidados Colemar Neto e Ígor Augusto – No Xapá Steak House, a partir do meio-dia. Av. República do Líbano, Setor Oeste. Informações: 98185-8716 e 98467-4164.

NOITE

Rodrigo Melo, Mário Pires, M2K – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Ed. Executive Tower, Av. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Kenedy Marçal e trio – No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

EXPOSIÇÃO

