Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA (05/01)

Noite

Viktor Mora – Na boate Sedna, às 23 horas. Ingressos na bilheteria: R$ 40 (feminino) e R$ 80 (masculino). Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Baile Funk Ritmo Mexicano com os Djs Brunno Campos, Talita Mara, Fabrício Rodrigues e Marcos Rodrigues - Na boate Toro, às 21 horas. Ingressos com nome na lista: R$ 60 (masculino) e R$ 40 (feminino). Rua 139, nº 49, Qd. 55, Lt. 11, Setor Marista. Informações: 99938-6586.

Selvagem - Na Diablo Pub, às 23 horas. Ingressos na bilheteria: R$ 30 (individual). Rua 91, nº 632, Setor Sul. Informações: www.diablopub.com.br.

O Rio Vai Descer - Na Roxy, às 23 horas, com os Djs Chaul, Lipy B. e a dupla Why Jay. Ingressos até 1 da manhã: R$ 20 (individual). Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: 98138-0008.

Centrão - No Complexo Estúdio, às 22 horas. Entrada franca até meia-noite (após R$ 5). Rua 7, nº 489, Sala 1, Centro. Informações: 9825-6558.

Grande Hotel Vive o Choro, com Vê Se Gostas, Grupo Compasso e Thiago Chiba - No Grande Hotel, a partir das 19 horas. Entrada é franca. Av. Goiás, esq. com a Rua 3, Centro.

Exposição

ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras - No Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), das 9 às 17 horas. Entrada franca. Centro Cultural Oscar Niemeyer / Saída para Bela Vista, km 0, GO-020. Informações: 3201-4923.

Ícones Negros Sob o Olhar de Selvo Afonso: História e Cultura Afro e Afro-Brasileiro – No Museu de Arte de Goiânia (MAG), das 9 às 17 horas. Entrada franca. Rua 1, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Informações: 3524-1189.

Pedra Fundamental - Na nova sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), das 8 às 18 horas, até 11 de fevereiro. Entrada franca. Av. Parque Atheneu, nº 1.477, na antiga sede do 8º Juizado Especial Cível. Informações: 3524-1189.

Lembranças – Na sala Reinaldo Barbalho, no Museu de Arte de Goiânia, das 9 às 17 horas, até 11 de fevereiro. Entrada franca. Rua 1, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Informações: 3524-1189.

Etiópia - Na galeria Lowbrow Lab Arte & Boteco, das 18 às 1h, até 31 de janeiro. Couvert: R$ 6. Rua 115, Qd. F43A, Lt. 214, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 / 98146-8386.

SÁBADO (06/01)

Show

Movie Sessions - No Taberna Music Pub, às 21h30. Ingressos: Até às 23 horas, um ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9688-5819 ou 98579-5428.

Eddy e Bruno + Vj André Melo - Na boate Villa Mix Goiânia, às 22 horas. Av. 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Back To The 80’s com Opus Band - No Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. Ingressos antecipados R$ 40. R. T-53, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

House e Viola, com Diogo & Camacho - Na boate Toro, a partir das 21 horas. Ingressos com nome na lista: R$ 60 (masculino) e R$ 40 (feminino). Rua 139, nº 49, Qd. 55, Lt. 11, Setor Marista.

Mostra

Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta - Na Vila Cultural Cora Coralina, às 19 horas. Entrada franca. Rua 3, esquina com a Av. Tocantins, no Centro. Informações: 3201-9863.

DOMINGO (07/01)

Noite

Kenedy Marçal e Trio - No Taberna Music Pub, às 19 horas. Ingressos custam R$ 20. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Samba Matuto e Heróis de Botequim - No Mondo Coletivo, das 17 às 23 horas. Ingresso: R$ 15. Rua Marajó, nº 867, Setor Parque Amazônia. Informações: 98149-8496.