Magazine Confira a programação cultural desta semana em Goiânia

Terça-feira (9) Erudito O duo formado pelo violinista Oliver Yatsugafu e pela pianista Kátia Balloussier apresenta-se, às 20h30, no Centro Cultural UFG. O evento faz parte da série Concerto UFG, que há mais de dez anos insere Goiânia no circuito nacional da música clássica. No programa da noite, grandes obras do alemão Johannes Brahms (1833-1897...