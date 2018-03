Confira a programação completa do Festival Bananada

O Festival Bananada, que comemora 20 anos nesta edição, entre os dias 7 a 13 de maio em diferentes espaços de Goiânia, teve sua programação divulgada. Entre os nomes estão o efervescente Pablo Vittar, Gilberto Gil, Nação Zumbi, Sonic Youth Lee Ranaldo, BaianaSystem e Boogarins.

Programação do final de semana

Sexta-feira (11/05)

Aveeva (GO)

Niela (GO)

RØKR

Ermo (Portugal)

Vamoz

Holger

Giovani Cidreira

As Bahias e Cozinha Mineira

Jorge Cabeleira e o Dia em Todos Seremos Inúteis

Camarones Orquestra Guitarrística

Palco Red Bull Music

Bruna Mendez (GO)

Meridian Brothers (Colômbia)

Francisco El Hombre

KL Jay

Dj Marky

Palco Chilli Beans

Gilberto Gil Refavela

Emicida convida Drik Barbosa e Coruja BC1

Sábado (12/05)

Lutre (GO)

GorduraTrans

Ema Stoned

Branda (GO)

Oruã

In Corp Santics (Argentina)

Kalouv

Negro Leo

Ana Muller

Palco Red Bull Music

Ava Rocha

Javiera Mena (Chile)

Carne Doce (GO)

Rincon Sapiência

Heavy Baile

Palco Chilli Beans

ÀTTØØXXÁ

Pabllo Vittar part. Aretuza Lovi



Domingo (13/05)

Frieza (GO)

Blastfemme

Deafkids

Corona Kings

Adelaida (Chile)

Brvnks (GO)

Violins (GO)

Molho Negro

Hellbenders (GO)

Menores Atos

Palco Red Bull Music

Triz

The Ganjas (Chile)

Rimas e Melodias

Larissa Luz

Baianasystem

Palco Chilli Beans

Boogarins (GO)

Nação Zumbi



Serviço

Ingressos: www.sympla.com.br/bananada20