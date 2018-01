Confira a data do Fica 2018 na Cidade de Goiás

A 20ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), acontece de 19 a 24 de junho, na Cidade de Goiás. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial do Estado.

Podem se inscrever no Fica 2018 filmes de curta, média e longa-metragem com temática ambiental lançados a partir de 1º de janeiro de 2016. As inscrições foram abertas hoje (15) e seguem até às 23h59 do dia 5 de março, através do site www.fica.go.gov.br.

A lista das obras selecionadas para a mostra será publicada no site do festival até dia 20 de março de 2018.

Os prêmios podem variar entre R$ 10 mil para o melhor filme escolhido pelo júri popular e R$ 100 mil com o grande prêmio Cora Coralina para o melhor filme entre as obras selecionadas.