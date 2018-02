Confira 10 dicas para curtir o carnaval com crianças

O carnaval é uma das festas mais aguardadas por todos os brasileiros. Apesar do clima de alegria e diversão, existem riscos preocupam os papais e mamães que pretendem levar a família para a folia.

Idealizadora de um bloco infantil em São Paulo, a publicitária Ana Carolina Cintra se surpreendeu com a quantidade de foliões interessados. “Éramos um grupo de mães recém-paridas, todas com filhos nascidos em 2015. Pensamos em fazer um bailinho dentro do salão do prédio e acabamos criando um bloquinho homologado pela prefeitura”, lembra.

Especialistas e pediatras foram consultados para elaborar uma lista com 10 dicas para não deixar os pequenos de fora do carnaval, confira:

1 - Prefira blocos com perfil familiar, que aconteçam durante o dia e em lugares arborizados ou com sombra.

2 – Redobrar os cuidados em lugares com aglomerações. Identifique as crianças com pulseira ou crachá com nome da criança, nome dos pais e contato, para que a família possa ser localizada rapidamente.

3 - Para pintar a pele das crianças, use tinta e maquiagem atóxicas e hipoalergênicas. Cuidado com a área dos olhos ao passar tinta ou glitter.

4 - Confetes de papel são mais indicados do que os de alumínio, que podem cortar. Alerte para que eles não coloquem confete na boca ou enrolarem serpentina no pescoço.

5 - Evite espuma em spray, é altamente inflamável.

6 - Roupas confortáveis. Prefira fantasias com tecidos leves, sem excesso de adereços que incomodem. Não se esqueça do chapéu ou gorro em dias de sol.

7 - Para evitar quedas, escolha calçados confortáveis e com boa aderência ao pé. Uma dica da ONG Criança Segura é trocar os cadarços por elásticos coloridos, para que fiquem sempre amarrados.

8 - Sempre oferecer água aos pequenos. Mães que amamentam também devem se hidratar frequentemente.

9 - Leve comida, pois nem sempre há opções saudáveis disponíveis para comprar no local.

10 - Protetor Solar, sempre!