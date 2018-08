Magazine 'Concreto aparente' é solução para decoração de pouca manutenção

Em um movimento de 180 graus, o cimento pode ocupar o teto ao invés de estar no chão. Segundo o arquiteto Bruno Moraes, o chamado concreto aparente necessita de pouca manutenção, tem uma superfície resistente e, graças ao seu acabamento característico, vem marcando presença em projetos de estilo mais moderno e urbano. “Ao contrário do que muita gente pensa, o cimento no...