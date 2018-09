Magazine Concertos UFG traz apresentação inédita do dinamarquês Rune Most apresentação, que é a primeira dele em Goiânia, tem entrada gratuita

O flautista dinamarquês Rune Most (foto) em duo com a pianista goiana Ana Flávia Frazão faz recital neste domingo, às 11 horas, no Centro Cultural UFG, dentro da série Concertos UFG. A apresentação, que é a primeira dele em Goiânia, tem entrada gratuita, sujeita à lotação do teatro. No programa, o duo interpretará obras de Carl Phillipp Emanuel Bach, Friedrich Kuhlau...