Compositor Tito Madi morre aos 89 anos no Rio de Janeiro Ele estava internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, em decorrência de uma pneumonia e de problemas renais

O compositor Tito Madi morreu na manhã desta quarta-feira, 26, no Rio. Ele tinha 89 anos e estava internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, havia doze dias, em decorrência de uma pneumonia e de problemas renais. Madi teve um acidente vascular cerebral em 2008 e desde então se deslocava de cadeira de rodas. Estava consciente, segundo a filha, Carmem Maddi Bulcão, c...