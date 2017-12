Companhia Rhema apresenta espetáculo 'Tempestade' em Goiânia

A peça "Tempestade", da Companhia Rhema, será apresentada às 20h30 desta quarta-feira (27), no Teatro Sesi, em Goiânia. No espetáculo de 50 minutos de dança com 15 bailarinos e cinco atores, também será feita a gravação do DVD.

“Passamos através da linguagem dos movimentos toda uma gama de sentimentos e emoções que as tempestades da vida nos proporcionam. Isso nos ensina, nos ajuda a resolver conflitos. A dança nos conduz a essa solução, que é a de colocar o nosso coração no lugar e entender que as dificuldades da vida fazem parte da vida e são para o nosso crescimento”, diz a coreógrafa Luciana Rodrigues.

Há mais de 26 anos, a Companhia Rhema trabalha a dança contemporânea, o balé clássico e o jazz, em Goiânia. Espetáculos diversos já fizeram turnê pela Europa, África, Ásia e Estados Unidos.

Serviço:

Onde: Teatro Sesi - Av. João Leite nº 1013 - St. Santa Genoveva;

Ingressos: R$ 20 (meia/antecipado) R$ 40 (inteira);

Pontos de venda: Rhema Sede - Rua 200 nº 812 . St. Vila Nova ;

Studio Mover - Rua 7 nº 1110 . St. Oeste;