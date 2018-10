Magazine Companhia estreia espetáculo “Tango Goiano” no Goiânia Ouro neste sábado Montagem da Pine Magique mistura elementos do circo, dramaticidade do tango e elementos culturais do Cerrado

A Pinne Magique Atrações Artísticas estreia neste sábado, às 19h30, no Teatro Goiânia, o espetáculo Tango Goiano. A montagem mantém tom circense nostálgico e apaixonado, com duos acrobáticos aéreos e de solo, evoluções no monociclo, manipulação de bolinhas, solos de paradas de mãos na banquilha e em cadeiras de equilíbrio, unindo o tradicional a contemporaneidade....