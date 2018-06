Magazine Companheiro dos dias vermelhos

Apesar de existir desde 1930, o coletor menstrual só virou assunto no Brasil nos últimos cinco anos. Adepta do modelo, lavável, feito de silicone e que pode durar até uma década, há dois anos, a médica veterinária Mariana Dallagnol, 24 anos, encontrou no famoso copinho uma maneira de prejudicar menos o meio ambiente. “No começo foi difícil pelo fato de que o coletor ...