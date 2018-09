Magazine Como mochilar pelo mundo gastando pouco Para quem quer sair por aí para viver a vida, dependendo do mês em que for feita a viagem dá para economizar um bom dinheiro

Tirar um ano sabático, onde quer que seja, é uma das experiências mais incríveis que se pode ter na vida. Para te ajudar nessa jornada, a Booking.com, portal de reservas de hotéis e outros tipos de acomodações, revela os principais destinos do mundo com as épocas de melhor preço, dica ideal para mochileiros com a grana curta. A relação é de hostels pelo mundo e...