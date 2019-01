Magazine ‘Comidaria’ ensina a preparar um drink refrescante com gim Aproveitando o clima de verão, a edição desta sexta-feira (04) do programa traz a receita de um coquetel clássico no cardápio dos bares, o Fitzgerald

O Comidaria desta sexta-feira (04), programa semanal de O POPULAR, traz o passo a passo de como preparar um Fitzgerald, bebida à base de gim. Reza a lenda da boemia, que o drink preferido do escritor F. Scott Fitzgerald, um dos maiores romancistas do século XX, era o Gim Rickey. A origem do nome do coquetel, portanto, vem de sua paixão pelo destilado. A receita do Fit...