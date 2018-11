Magazine “Comidaria” destaca picanha na chapa nesta sexta-feira

No episódio desta sexta-feira do Comidaria, o programa de receitas on-line do POPULAR, o público aprenderá a fazer uma picanha na chapa especial (foto). Obra da chef Núbia Rodrigues, a carne é a cara do feriadão. Entre alguns dos ingredientes especiais destacados pela profissional, além da carne, claro, estão cebola caramelizada, farofa, queijo parmesão derretid...