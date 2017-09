Comer fora de casa de forma saudável exige atenção e força de vontade para não cair em tentações

Uma das desculpas favoritas de quem exagera na alimentação é a falta de tempo para cozinhar as próprias refeições. Há pouco tempo, comer fora de casa era realmente sinônimo de dieta em risco. Fast food, comidas gordurosas e com alto teor de sódio e alimentos muito industrializados dominavam o cardápio de quem precisava ou escolhesse se alimentar na rua. Apesar de ainda ser um desafio, comer fora de casa de forma saudável tem sido a opção de uma turma que não para de crescer.

A maioria das pessoas tem consciência que é preciso evitar tentações das ruas como alimentos ultraprocessados, doces e frituras. Mas outras escolhas podem ser um pouco mais complicadas. “Faço acompanhamento nutricional há cinco anos e minha nutricionista foi me ensinando a como ter uma alimentação saudável tanto em casa como na rua ou em viagens”, explica a designer Aloma Cristina Schmaltz Rocha, de 32 anos. Com vida social agitada, ela diz ser bem focada quando o assunto é estratégia alimentar.

“Se sei que tenho um jantar de negócios à noite, como menos no café da manhã e no almoço. Em todas as refeições tento ingerir o mínimo de carboidrato. Se vou viajar, costumo pesquisar antes os lugares de comida saudável que existem perto de onde vou me hospedar”, exemplifica. Apesar da atenção redobrada, Aloma diz não se priva de nenhum dos prazeres da mesa, nem da comida, nem da bebida. A receita, segundo ela, é encontrar um ponto de equilíbrio. Trocar um croissant e chocolate quente por uma omelete e café expresso para ela não é uma tarefa tão difícil.

Porém o grande desafio para quem come na rua ainda é o fato de que muitos restaurantes não oferecem informações nutricionais de seus pratos. Na maioria dos estabelecimentos, a principal missão dos chefs é fazer com que os alimentos sejam saborosos, não necessariamente saudáveis. Por essas e outras, a médica nutróloga Adriana Meneses, de 34, explica que muitas vezes o hábito da alimentação saudável é mais fácil de ser exercido em um restaurante por quilo do que em um à la carte.

“O paciente devidamente orientado consegue fazer boas escolhas com a comida por quilo. Na maior parte dos restaurantes, há boas opções de verduras, legumes e proteínas. O que não vale é cair na tentação de provar um pouco de cada prato oferecido”, ensina. Uma dica importante é comer um alimento de cada grupo e evitar frituras, alimentos muito gordurosos e bebidas açucaradas. Para a nutróloga, a alimentação saudável virou atualmente um imperativo. Hoje as pessoas não mais procuram uma nutróloga ou nutricionista apenas para emagrecer ou ganhar massa muscular. “O que mais ouço no consultório é gente que quer ter um estilo de vida mais saudável”, garante.

Onde comer

Confira alguns endereços de restaurantes de Goiânia especializados em comida saudável:



Rusticana

Avenida E, nº 302, loja 7, Metropolitan Open Mall, Jardim Goiás. Telefone: 3637-0570

A pizzaria e trattoria é glúten free e aposta em um cardápio mais saudável

GoBox

Alameda Ricardo Paranhos, nº 1202, Setor Marista. Telefone: 3587-2956

O conceito da casa é Fast Fresh Food. O foco é comercializar alimentos saudáveis e nutritivos.

Seja Flow

Alameda Ricardo Paranhos, Qd. 249 Lt. 12/13, Setor Marista. Telefone

A casa que tem uma filial no Alphaville serve sucos, sanduíches, tapiocas e até milk-shakes com pegada saudável.

República da Saúde

Rua 89, nº 655, Setor Sul. Telefone 3942-5576.

O restaurante, um dos mais tradicionais do ramo na cidade, tem o foco em alimentação natural em farto bufê

Panela Mágica

Rua 13, nº 773, Setor Marista. Telefone: 3223-6604

O restaurante, que também serve café da manhã, é focado em alimentação saudável com opções integrais e sem glúten