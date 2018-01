Começa o Mais Sertanejo Festival

Tem início nesta quarta-feira, às 20 horas, na Villa Encanto Festas, o Mais Sertanejo Festival, que prossegue com suas atividades até o dia 26. Durante esse período, vão se apresentar no palco da casa cerca de 200 artistas. Na abertura do festival, haverá a apresentação de 16 artistas, com a abertura cabendo à dupla Júnior & Thyago (foto). A organização do evento anuncia que ainda dá tempo de artistas participarem do festival,

já que as inscrições foram prorrogadas até sexta-feira e podem ser feitas no site maissertanejo.com.br. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 100 (valores sujeitos a alterações dependendo do lote). Av. T-9, nº 1.069, Setor Bueno.