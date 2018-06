Magazine Começa hoje o 16º Arraial de Goiânia A entrada é franca

Começa hoje e segue até domingo, 17, o 16º Arraial de Goiânia, no estacionamento externo do Parque Mutirama. Além de comidas típicas e apresentações musicais, o evento, promovido pela prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), sediará a segunda etapa do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, promovido em parceria com a Federação das Q...