Começa a temporada de dar uma espiadinha com o BBB

Uma casa repaginada, participantes de diferentes regiões do Brasil e promessa de formação de casais e de intrigas. Essa é a fórmula de mais uma edição do Big Brother Brasil, que estreia hoje a sua 18ª edição, logo após a novela das nove O Outro Lado do Paraíso, da Rede Globo. No comando do BBB, o apresentador Tiago Leifert, que assumiu o programa no ano passado, ...