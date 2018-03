Comandos em ação

Soldados camuflados portando fuzis, pistolas automáticas e metralhadoras correm de um lado para o outro no campo de batalha em busca do inimigo. O clima é de tensão porque os tiros podem vir de todos os lados. Com simulação de ações militares, o airsoft - espécie de paintball, sem tinta, para maiores de 18 - tem conquistado uma legião de fãs em Goiânia. Apetrechos como granadas, facas e coturnos dão mais realismo ao jogo que um desavisado pode até confundir com um conflito real.

A turma se reúne em diversos espaços fechados e abertos da capital como áreas de mata, condomínios e fábricas abandonadas para praticar o esporte de aventura, que ganhou notoriedade ao se envolver com polêmicas. Uma delas é a acusação de incentivar a violência. “Definitivamente a crítica não procede. É como se fosse um videogame da vida real. O airsoft é uma modalidade que estimula a cooperação, trabalho em equipe e respeito”, refuta o comerciante Welligton Ferreira de Lima, de 33 anos, fundador da equipe Esquadrão de Combate Airsoft, uma das maiores da cidade.

O time é um dos pioneiros entre os cerca de 50 existentes em Goiânia. Ex-militar do Exército Brasileiro, Welligton conta que descobriu o esporte ao assistir às partidas no YouTube. A maior parte é filmada com auxílio de câmeras de ação acopladas nos capacetes ou nas armas, que podem ser elétricas, a molas ou a gás e disparam pequenas esferas de plástico. Quando começou a praticar airsoft, em 2011, havia apenas quatro jogadores na capital. Hoje nem Welligton arrisca um palpite sobre o número de praticantes em Goiás, mas a conta passa dos milhares. No mês que vem, um evento em Rio Verde deve reunir grande parte deles.

Pós-guerra

A popularidade do airsoft é um fenômeno em todo País. Inventada no Japão na década de 1970, a brincadeira demorou quase quatro décadas para chegar ao Brasil. Com a proibição da fabricação de armas no pós-Segunda Guerra, as empresas japonesas foram desenvolvendo réplicas que se tornaram ao longo dos anos cada vez mais funcionais. Em cada partida de airsoft há uma tarefa específica, inspirada em situações de guerra ou conflito urbano, como invadir uma favela dominada pelo tráfico, resgatar um refém ou eliminar os adversários.

Durante a ação, os praticantes correm, rastejam e gritam em meio a um frenesi de tiros, semelhante a um treinamento militar. “É uma ótima válvula de escape para descarregar o estresse do dia a dia. Além do esforço físico, o jogo exige autoconsciência dos praticantes em relação ao planejamento, à estratégia e à ética”, enumera Welligton. Força e honra são duas das palavras mais ouvidas entre os praticantes do airsoft.

Força porque realmente é necessário muita disposição física para brincar de mocinho e bandido, em especial em terrenos acidentados e com o risco de ataque de animais peçonhentos. Honra porque o jogo é baseado na confiança e honestidade dos jogadores. Ao contrário do seu primo mais conhecido, o paintball, projéteis das armas de airsoft não deixam marcas no alvo e a “morte” precisa ser autodeclarada. Quando atingido pelas esferas de plástico com 6 milímetros de diâmetro, o participante agita um pano vermelho ou levanta as mãos para informar aos outros que está fora de combate.