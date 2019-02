Magazine Com vídeo de slime, aposentado passa Anitta e Felipe Neto no YouTube: "Dia mais feliz da minha vida" 'Canal de Papinho' já conta com mais de 1,5 milhão de inscritos e mostra fofura e persistência na internet

O aposentado Nilson Izaias, de 70 anos, dominou a internet neste fim de semana com seus vídeos fofos fazendo 'slime' (massa de modelar que pode ser feita em casa). O idoso tem no seu "Canal de Papinho", no YouTube mais de 1,5 milhão de inscritos e com seus vídeos já bateu nomes conhecidos como Felipe Neto, Porta dos Fundos e até mesmo o mais novo clipe da cantora Anitta. A gravaç...