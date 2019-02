Magazine Com repertório do gênero, Pedra Bruta faz show no Roça Brew Shop

Os goianos da banda Pedra Bruta (foto) se apresentam nesta quinta-feira, a partir das 22 horas, no Roça Brew Shop. Juntos desde 2017, Fernando Turchetto, Lucas Emanuel, Fernando Lucas e Brunno Prudente tocam na noite apresentando versões lapidadas de músicas que ficaram eternizadas na lembrança de quem é apaixonado pelas improvisações do soul. No repertório do show, c...